Spiegel: Европарламент проголосовал против Венгрии, но мнения немцев разделились

Европарламент проголосовал за то, чтобы начать судебный процесс против Венгрии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. При этом среди союза ХДС и ХСС снова образовался раскол: Христианско-социальный союз поддержал венгерского премьер-министра, тогда как ХДС выступил против него. Ход голосования в целом показал, что поддержка Орбана в Европейской народной партии слабеет, а глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер даже заговорил об исключении партии Орбана из её нынешней фракции в Европарламенте.

Европейский парламент совершил исторический шаг, расчистив путь для судебного процесса в отношении Венгрии, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Против венгерского премьер-министра Виктора Орбана сформировался фронт, однако среди депутатов немецких ХДС и ХСС образовался раскол.

Депутаты Европарламента из Христианско-социального союза выступили в поддержку главы правительства Венгрии и, соответственно, против главы собственной фракции и возможного основного кандидата на европейских выборах Манфреда Вебера.

Во время голосования в Европарламенте, состоявшегося в эту среду, четверо из пяти депутатов от ХСС выступили против начала судебного процесса в отношении Венгрии по статье 7 договора ЕС. Вебер оказался единственным из парламентариев ХСС, кто проголосовал за начало разбирательства, хотя в прошлом он всегда защищал Орбана, отмечает издание. Голосованию предшествовали ожесточённые дискуссии внутри фракции Европейской народной партии, немецкой группы депутатов Союза и группы ХСС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в беседе с журналистами европейских СМИ впервые заговорил даже об исключении партии Фидес Виктора Орбана из Европейской народной партии. Как поясняет Der Spiegel, именно к ней относятся также ХДС и ХСС.

Необходимое большинство в две трети голосов в итоге обеспечили зелёные в Европарламенте. 448 депутатов проголосовали за процесс в отношении Венгрии, 197 были против, 48 воздержались. Таким образом, Европарламент принял решение начать против Венгрии дело по статье 7. В крайнем случае, это может привести к отзыву права голоса Венгрии, однако прежде должно пройти голосование в совете глав государств и правительств ЕС. По версии издания, весьма маловероятно, что дело действительно зайдёт так далеко.

Как пишет Der Spiegel, прошедшее голосование снова проливает свет на трудности, в первую очередь, немецких партий в связи с Виктором Орбаном. ХДС и ХСС настроены друг против друга, как перед летней паузой — по вопросу миграционной политики.

В ХСС перед голосованием проходили оживлённые дебаты. Некоторые политики даже призывали лишить претендующего на звание основного кандидата на европейских выборах Вебера своей поддержки. Иного мнения придерживалась глава ХСС в Европарламенте Ангелика Ниблер. Она указала на тесные связи ХСС с партией Орбана Фидес. Во время кризиса с беженцами ХСС сделала Орбана своим ключевым свидетелем против канцлера Ангелы Меркель, поэтому члены партии, в том числе Вебер, тогда обхаживали венгерского премьера. Решающим для ХСС стал голос Зеехофера, возглавляющего партию, — он дал понять, что выступает на стороне Орбана, а не собственного основного кандидата.

Немецкие депутаты Европарламента из ХДС, напротив, в большинстве своём сохранили верность Веберу, пишет Der Spiegel. Глава немецкой группы в Европейской народной партии и член правления ХДС Даниэль Каспари проголосовал за начало процесса против Венгрии, как и глава комитета по международным делам Дэвид Макаллистер. Эльмар Брок также резко раскритиковал Орбана и его политику на заседании фракции Европейской народной партии.

Ход голосования в целом показывает, что поддержка Орбана в Европейской народной партии слабеет, подчёркивает немецкий журнал. Исключение его партии сейчас не стоит на повестке дня, но настроения ещё могут измениться. «Если бы я был членом Европейского парламента, я бы тоже проголосовал за процесс по 7 статье», — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер репортёрам европейских СМИ. Более того, он косвенно затронул вопрос о возможности исключения партии Фидес из Европейской народной партии — хотя этим делом, по словам Юнкера, ЕНП должна заняться сама. «Но у меня проблемы с членством Орбана в ЕНП. У нас с ним нет никаких точек соприкосновения, даже небольших», — подчеркнул глава Еврокомиссии.