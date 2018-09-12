N-TV: вице-канцлер Австрии предложил Орбану объединить силы в Европарламенте

Лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его партии сформировать общую фракцию в Европарламенте. Как сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV, с таким предложением австрийский дипломат выступил накануне голосования европейских стран по поводу необходимости начать в отношении Венгрии правовой процесс.

Вице-канцлер Австрии и глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану сформировать общую фракцию в Европарламенте, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. На своей странице в Facebook Штрахе предложил Орбану и его партии Фидес в будущем составить единый блок в Европейском парламенте.

Как отмечается в статье, лидер Австрийской партии свободы, как и его сторонники, в прошлом неоднократно поддерживали острую антииммиграционную риторику Орбана. На данный момент правые популисты Австрии входят во фракцию «Европа наций и свобод», в то время как партия Орбана состоит в Европейской народной партии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц из правой консервативной Австрийской народной партии, образующей в правительстве коалицию с Партией свободы, тем временем дистанцировался от венгерского премьера. Выступая на австрийском телевидении, Курц заявил, что его однопартийцы намерены проголосовать в Европарламенте за возбуждение судебного процесса против Венгрии и выход партии Орбана из фракции Европейской народной партии.

Незадолго до проведения голосования в Европарламенте по поводу начала процесса в отношении Венгрии глава фракции Европейской народной партии Манфред Вебер из немецкой партии ХСС пригрозил Орбану исключением из фракции. Вебер, который рассчитывает стать следующим председателем Еврокомиссии, ожидает от Орбана уступок в отношении европейских партнёров и готовности к компромиссам. В противном случае Европейская народная партия предпочитает придерживаться своих ценностей, которые для неё не могут быть объектом переговоров.

Во вторник Европарламент рассматривает политическую ситуацию в Венгрии. Виктор Орбан также вызвался выступить на заседании. Среди депутатов ведётся обсуждение, нужно ли начинать в отношении Венгрии правовой процесс, как ранее — в отношении Польши. В среду состоится голосование по этому вопросу. Для принятия решения необходимо большинство, насчитывающее две трети голосов, сообщает немецкий телеканал N-TV.