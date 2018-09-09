Канцлер Австрии: мир в Европе без России не обеспечить

Политическая линия Вены в отношениях с Москвой не претерпела каких-либо изменений после «реверанса» главы австрийского МИД перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявил в интервью Der Spiegel канцлер Австрии Себастьян Курц. По его словам, важно не только реагировать на «российскую агрессию», но и поддерживать диалог с Кремлём, ведь обеспечить мир в Европе «можно только с Россией, а не против неё».
После «реверанса» министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным политическая линия Вены в отношениях с Москвой не претерпела каких-либо изменений, заверил в интервью немецкому журналу Der Spiegel глава австрийского правительства Себастьян Курц.
«Решение пригласить Путина на свадьбу приняли новобрачные. Наша политическая линия в отношениях с Россией не изменилась. Санкции продлили ещё в июне, и это решение мы, разумеется, поддержали. Несмотря на это, после свадьбы я провёл рабочие переговоры с российским президентом», — отметил канцлер Австрии.
Результатом этих переговоров стало то, что теперь Себастьян Курц, по его же словам, «в состоянии различить две вещи».
«С одной стороны, необходимо реагировать на нарушение норм международного права и российскую агрессию. С другой, важно поддерживать диалог. И мы это делаем, ведь обеспечить мир на этом континенте можно только с Россией, а не против неё», — констатировал министр иностранных дел Австрии.
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