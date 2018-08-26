N-TV: глава МИД Австрии не покоряется никому — даже Путину

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на своей свадьбе танцевала с Путиным и присела перед ним в реверансе, который критики назвали коленопреклонением и жестом покорности. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, Кнайсль это опровергла, заявив, что не покоряется никому.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказалась в эфире австрийского радио в защиту своего глубокого книксена перед российским президентом Владимиром Путиным, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

«Если бы вы смотрели открытие балов, то всякий раз видели бы, что в конце присутствует такой реверанс, — пояснила Кнайсль. — Российский президент перед этим поклонился, и я ответила на этот поклон книксеном». Впоследствии это комментировали, как жест покорности и коленопреклонение. «Кто со мной знаком, тот знает, что я никому не покоряюсь», — заявила глава МИД Австрии.

Как напоминает издание, неделю назад Путин посетил свадьбу Кнайсль. Приглашение российского президента спровоцировало недовольство как в самой Австрии, так и на международной уровне, отмечается в статье. Критики считают, что это вредит посреднической роли Австрии, которая сейчас является председателем Совета ЕС, — например, в украинском конфликте.

Сама Кнайсль опровергает опасения по поводу того, что её действия могут привести к изоляции Австрии на фоне общей для ЕС политики в отношении России. «Я не слышала никаких подобных высказываний от влиятельных министров иностранных дел в ЕС или от какой-либо иной политической стороны», — подчеркнула глава МИД Австрии. Она также отметила, что поддерживает хорошие отношения с британским министром иностранных дел Джереми Хантом, а в скором времени планирует встретиться с госсекретарём США Майком Помпео. «Это означает, что мы работаем во всех направлениях», — пояснила Кнайсль.

Сам Путин недавно тоже высказывался в защиту своего присутствия на свадьбе австрийского министра. В частности, он подчеркнул, что это был приватный визит. Как отмечает немецкий телеканал, российский президент пробыл на свадьбе Кнайсль около полутора часов. Он вручил невесте букет цветов и привёз с собой казачий хор, а также потанцевал с Кнайсль. Именно тогда она и сделала перед ним реверанс.

По признанию Владимира Путина, визит в Австрию он использовал также и для политических переговоров, настаивает N-TV. Как сообщил лидер Кремля, несмотря на праздник, у него была возможность побеседовать с министром иностранных дел и канцлером Австрии. Канцлер Себастьян Курц после визита Путина сопровождал его в автомобиле до аэропорта Граца, напоминает немецкий телеканал.