DLF: за «весёлый книксен» перед Путиным в Австрии предлагают гнать с должности

Реверанс перед гостем своей же свадьбы обернулся для главы австрийского МИД требованиями уйти в отставку, сообщает Deutschlandfunk. Многие в Австрии посчитали, что Карин Кнайсль вела себе непрофессионально и «весёлым книксом» после танца с российским лидером Владимиром Путиным поставила на карту роль Вены в качестве посредника между Москвой и Брюсселем, отмечается в статье на сайте немецкой радиостанции.

«Реверанс перед гостем своей же свадьбы обернулся для министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль требованиями уйти в отставку», — сообщает Deutschlandfunk.



Фотографии со свадьбы Кнайсль, на которой присутствовал президент России, австрийские СМИ распространили с заголовками вроде «Кнайсль преклонила колено перед Путиным», уточнятся в статье на сайте немецкой радиокомпании.



«Насколько же надо быть непрофессиональной, занимая при этом должность министра иностранных дел, чтобы появились фотографии, на которых перед Путиным преклоняют колено? Даже если это был весёлый книксен после танца, надо ведь понимать, что подобных фотографий нельзя допускать», — написал у себя на странице в Twitter известный австрийский журналист и политолог Роберт Мизик.

В свою очередь, оппозиция обвинила Карин Кнайсль в том, что она не выдержала «необходимую дистанцию с Россией» и поставила на карту роль Австрии в качестве посредника между странами Европейского союза и Российской Федерацией, отмечает автор статьи.



По мнению же австрийского депутата Европарламента от партии зеленых Михеля Раймона, того, что главу Кремля Владимира Путина пригласили на свадьбу, уже достаточно для отставки главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль.



Чтобы предотвратить ущерб для Австрии, министр иностранных дел Кнайсль должна «немедленно уйти в отставку», заявил Раймон.



«Если она не сделает этого добровольно, то уже сегодня федеральный канцлер Себастьян Курц должен предложить президенту Австрии отправить её в отставку», — констатировал австрийский депутат Европарламента от партии зеленых.