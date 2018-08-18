Австрийский историк: дружба между Австрией и Россией началась с «сенсационного» визита Хрущёва

Австрийская федеральная земля Штирия имеет длинную историю сотрудничества с Россией, заявил в интервью Kronen Zeitung австрийский историк Штефан Карнер. За 58 лет до визита Владимира Путина в Граце побывал лидер СССР Никита Хрущёв, что в условиях холодной войны стало настоящей сенсацией, отметил историк.

Если президент России Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии лишь на несколько часов, то лидер СССР Никита Хрущёв в 1960 году провёл в альпийской республике гораздо больше времени, совершив целый «тур», заявил газете Kronen Zeitung австрийский историк Штефан Карнер. Хрущёв совершил своё путешествие в специально переоборудованном почтовом автобусе. «Я до сих пор помню, как колонна машин проезжала мимо. Множество людей стояли вдоль улиц, тогда, во время холодной войны, это была сенсация», — отметил Карнер. Хрущёва сопровождала его жена Нина и министр культуры СССР Екатерина Фурцева.

«В ходе этой поездки 6 июля 1960 года Хрущёв приехал в Грац, в замок Эггенберг. Глава правительства Штирии Йозеф Крайнер поприветствовал его и сделал большой приём. Все значимые личности в федеральной земле присутствовали при этом, и никто не заметил у Хрущёва напряжённости, вызванную срочным сообщением несколько часов ранее», — добавил Карнер. В Мурманске был сбит американский самолёт-шпион, из пяти членов экипажа выжили лишь двое. Хрущёв вынужден был сократить своё пребывание в Штирии и уже ночью вылетел из Вены.

58 лет спустя Штирию посетил Владимир Путин. «Этот частный визит, пусть и короткий, представляет собой дань уважения председательству Австрии в ЕС, и очень важен с точки зрения атмосферы», — подчеркнул Карнер. Австрия и Россия поддерживают хорошие отношения во многих сферах — в экономике, культуре, науке. Например, когда в 2003 году Грац стал культурной столицей Европы, Санкт-Петербург, объявленный культурной столицей месяца, отправил в Грац Валерия Гергиева. А Институт космических исследований в Граце и Институт имени Людвига Больцмана уже в течение десятилетий поддерживают тесные связи с российскими учёными. Москва ценит Австрию за её нейтральную позицию в политических вопросах. Важное значение имеет также туризм. «Телевизионные виды «штирийской Тосканы» наверняка понравятся россиянам», — резюмировал Карнер.