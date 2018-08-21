ORF: после Путина в Австрии ждут притока туристов

Благодаря визиту главы Кремля Владимира Путина об австрийских виноградниках в Южной Штирии узнал весь мир, сообщает ORF. Посетив свадьбу министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль, президент России сделал этому местечку хорошую рекламу, и теперь там ожидают притока туристов.

Вчерашний визит президента России Владимира Путина в Южную Штирию привлёк к себе международное внимание. Какими будут последствия? Реакции неоднозначные. Спектр мнений разнится от критики до восторга. Мы узнали, какие ожидаются политические и экономические последствия.

«Это большая удача, что российский президент приехал именно сюда», — говорят на виноградниках в Южной Штирии.

ГУИДО ЯКЛИЧ, ответственный за туризм в Южной Штирии: Главное — это рекламная ценность. Бренд Южной Штирии показали на весь мир. Конечно же, очень важны кадры с уникальным природным ландшафтом.

Теперь появилась надежда, что показанные кадры привлекут гостей.

ГУИДО ЯКЛИЧ: СМИ очень активно отреагировали. Каждый день поступают запросы. И в плане туризма, я думаю, это поспособствует продвижению бренда Южной Штирии.

Политолог Йозеф Марко отнёсся к визиту критичнее, принимая во внимание не только частные интересы. Он считает, что Путин достаточно опытный государственный деятель, который знает, как можно объединить частные визиты и международную политику.

ЙОЗЕФ МАРКО, политолог из Грацского университета: Таким образом он показывает, что даже в Австрии и ЕС к европейским санкциям относятся не так уж и серьёзно. С другой стороны, с помощью этой двусторонней политики в отношении отдельных стран-членов ЕС он пытается вбить клин в Евросоюз.

Обсуждается и стоимость мер безопасности, принятых к визиту Путина.

ЙОЗЕФ МАРКО: Здесь мы видим яркий пример проблемы разделения частных, политических и общественных вопросов. Мы видели, как австрийское правительство в последний момент вместо частного присвоила этому визиту статус рабочего, чтобы свалить расходы на обеспечение мер безопасности на налогоплательщиков.

При этом пока неизвестно, во сколько обошлась вся операция.

Дата выхода в эфир 19 августа 2018 года