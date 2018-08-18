ORF: в центре внимания на свадьбе главы МИД Австрии — Путин

Свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обсуждают и критикуют уже не первый день. На торжестве будет присутствовать верхушка австрийского правительства, однако основной интерес прикован к одному гостю — Владимиру Путину, сообщает австрийский телеканал ORF. Недовольство критиков вызывает политический посыл такого приглашения и расходы на обеспечение безопасности.
Сегодняшняя свадьба министра иностранных дел Карин Кнайсль уже на протяжении нескольких дней провоцирует шумиху. Причиной тому одно из имён в списке приглашённых — Владимир Путин. По пути к канцлеру Германии Ангеле Меркель российский президент посетит свадьбу австрийского министра иностранных дел. Официально это рабочий визит. Критика этого приглашения вызвана, с одной стороны, политическим посылом, с другой стороны, — расходами на обеспечение безопасности, которые понесут налогоплательщики.
В этой идиллической местности высоко над виноградниками Южной Штирии сегодня состоится торжество. На нём будет присутствовать верхушка австрийского правительства, однако интерес вызывает, в первую очередь, гость из Кремля. Полиция и спецподразделение «Кобра» находятся в состоянии боевой готовности.
Владимир Путин приземлится в аэропорту Граца в первой половине дня. Дальнейший ход и маршрут движения этого визита держится в тайне по соображениям безопасности. Путин проведёт в Штирии всего несколько часов. На вечер в программе визита запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель во дворце под Берлином.
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