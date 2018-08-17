Gazeta Wyborcza: Австрия рискует поплатиться за приглашение Путина на свадьбу главы МИД

Неожиданный и совершенно неофициальный визит Владимира Путина в Австрию на свадьбу главы австрийской дипломатии Карин Кнайсль может иметь неприятные последствия для Вены, считает польский журналист Бартош Велиньский. По его мнению, из-за слишком тёплых отношений с Москвой, Вена утрачивает доверие, как беспристрастный посредник в сирийском и украинском конфликтах.

«Что такого связывает Москву и Вену, если Владимир Путин едет в Австрию на свадьбу министра иностранных дел? Не поплатится ли Австрия за это?», — размышляет в своей статье для Gazeta Wyborcza польский журналист Бартош Велиньский.

Еще в начале августа служба Карин Кнайсль, 53-летней главы австрийской дипломатии, убеждала, что её свадьба в замке в Гамлитц будет скромной и тихой. Первоначально планировалось провести её в другой день, но когда оказалось, что дата совпадает со свадьбой другой пары, министр решила перенести торжество, чтобы не мешать гражданам. «Однако тем временем свадьба Кнайсль с малоизвестным инвестором Вольфгангом Мейлингером разрослась до серьезного мероприятия. В замок Гамлитц приглашены около 150 человек, в том числе канцлер Себастьян Курц и … президент России Владимир Путин», — пишет Велиньский.

Австрийские СМИ подчеркивают, что Кнайсль, возглавляющую МИД с декабря прошлого года, с Путиным ничего не связывает. Раньше эксперт по Ближнему востоку и энергетическому рынку в Москве была лишь однажды, во время официального визита в апреле, где тщетно пыталась убедить россиян, чтобы они воспользовались австрийским посредничеством в сирийском кризисе. А с Путиным она разговаривала только в июне во время его визита в Вену, когда австрийцы убеждали гостя, что никаого кризиса доверия между странами нет. «Именно тогда Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу. Для свидетелей разговора такое предложение прозвучало как шутка, объясняющая, что австрийская министр в мире дипломатии лишь недавно», — пишет журналист.

После церемонии в замке молодая пара с гостями переместится в расположенный в нескольких километрах небольшой ресторан. Кнайсль и Путина будет охранять спецподразделение австрийской полиции Cobra. Эта операция обойдется австрийским налогоплательщикам в десятки тысяч евро, подчёркивает Велиньский.

«Частные встречи высокого ранга — это норма среди политиков. Но визит президента ядерной державы к недавно назначенной главе дипломатии маленькой страны отклоняется от дипломатических норм. Время Путина, как и, впрочем, любого главы государства, слишком ценно, чтобы тратить его на события без политического значения. Так почему же он едет в Австрию?», — задаётся вопросом автор статьи.

По этому поводу, считает журналист, можно лишь строить догадки. Австрия уже давно относится к тем странам, с которыми Москва сохраняет теплые отношения, ведёт на их территории бизнес и шпионские операции. «Газпром» и «Сбербанк» свои европейские центральные офисы имеют именно в Вене. «Находящееся в австрийской столице представительство России при ОБСЕ — по сути отделённый стеной российский район — это шпионское гнездо ГРУ и ФСБ, проводящих операции во всем регионе». — Утверждает журналист. — «Австрийцы принимают такое положение вещей со времен холодной войны. Российские и советские шпионы привозили с собой большие деньги, а, согласно австрийскому праву, шпионаж является преступлением только тогда, когда он направлен против Австрии».

Визит Путина — это достаточно яркий жест в адрес Кнайсль и её Австрийской партии свободы. Её членов в Австрии воспринимают как изгоев, и оттого им этот визит на руку.

Неожиданный визит, продолжает польский журналист, также может быть воспринят «как щелчок по носу Ангеле Меркель», с которой Путин встречается в субботу вечером в замке под Берлином. Канцлер планирует обсудить войну в Сирии и украинский конфликт.

«В дипломатии важен каждый жест, в том числе и с кем политик встречался ранее. То, что австрийская «министр-новичок» появилась перед признанной одной из самых важных женщин в мировой политике Меркель, можно воспринять как яркий сигнал», считает автор.

По его словам, «похожее злорадство по отношению к Меркель» Путин позволил себе в мае. За день до встречи с канцлером Германии, которая должна была быть посвящена сирийской войне, он принял у себя «диктатора Башара Асада». А в начале их официального знакомства, зная, что Меркель панически боится собак, велел впустить к комнату, в которой они разговаривали, своего лабрадора, вспоминает автор.

«Для Австрии неожиданный визит Путина может иметь неприятные последствия. Вена издавна пытается сыграть роль посредника в конфликте с Украиной. Украинские политики, однако, заявили, что австрийские дипломаты в связи с сердечностью, оказанной Путину их главой, не могут восприниматься в качестве честных посредников. Похожим образом может ухудшится восприятие Австрии и на Ближнем Востоке. Но в Вене, которая ждёт свадьбы года, никто пока себе этим голову не заморачивает», — подытоживает Велиньский.