EurActiv: «Северный поток — 2» лишит Меркель доверия Восточной Европы

Россия десятилетиями обеспечивала Германию энергоресурсами, однако сейчас газопровод «Северный поток — 2» становится проблемой для канцлера страны Ангелы Меркель, пишет EurActiv. Интернет-издание полагает, что за более дешёвую энергию Меркель придётся заплатить весьма высокую политическую цену, которая будет состоять в утрате доверия стран Восточной Европы.

На протяжении десятилетий нефтепровод «Дружба» доставлял нефть из России в Европу, отапливая дома Германии даже в самые сложные периоды холодной войны. Однако сейчас газопровод «Северный поток — 2» становится проблемой для канцлера страны Ангелы Меркель, пишет EurActiv.

Так, президент США Дональд Трамп критикует строительство газопровода, полагая, что он увеличит зависимость Германии от российского газа. Вместе с тем на Украине опасаются, что из-за «Северного потока — 2» лишатся весьма прибыльного и стратегически важного бизнеса по транзиту газа.

При этом данная проблема встаёт перед Ангелой Меркель в неподходящий момент — именно тогда, когда в связи с ослаблением трансатлантического альянса и активностью России и Китая она признаёт, что Германия должна увереннее играть роль европейского лидера.

«На мировой порядок оказывают серьёзное давление. Это вызов для нас… Ответственность Германии возрастает; у Германии становится больше работы», — недавно призналась Меркель.

EurActiv утверждает, что большинство европейских стран ждут от Германии усиления влияния ЕС в мире, а также защиты стран Восточной Европы, обеспокоенных возможной российской агрессией.

Однако «Северный поток — 2», наоборот, лишит Украину доходов от транзита и сделает Польшу и страны Прибалтики более уязвимыми к сокращению поставок газа. Таким образом, Меркель придётся заплатить весьма высокую цену, которая будет состоять в потере доверия стран Восточной Европы.

«Мы, немцы, всегда говорим, что держать Запад вместе — вот наш «центр тяжести», но российский вопрос заставил Германию отказаться от европейской солидарности, по крайней мере в том, что касается энергетической политики», — заявил член парламентского комитета Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер.

С другой стороны, ожидается, что новый трубопровод позволит снизить стоимость получения Германией энергии. Кроме того, партнёры Меркель по коалиции высказываются за строительство и призывают к улучшению отношений с Россией.

Автор статьи полагает, что «жёсткая бизнес-логика» проекта подрывает дипломатические амбиции Меркель, а также разделяет политическую элиту Германии. Критики предупреждают, что именно европейцам придётся тянуть на себе Украину, когда она лишится доходов от транзита газа.

Тем не менее среди немцев идея сотрудничества с Россией является довольно популярной. Так, опросы общественного мнения показывают, что жители Германии настроены по отношению к России лучше, чем граждане других стран. Однако всё чаще немецкие чиновники задаются вопросом, не слишком ли высокую цену им придётся заплатить, сообщает EurActiv.