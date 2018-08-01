Польше не грозит агрессия со стороны России, потому что Москва не заинтересована в том, чтобы применить военную силу против поляков, считает политик Корнель Моравецкий. Известный в Польше диссидент и активист, а по совместительству — отец нынешнего премьера страны, также подчеркнул, что Польше не надо было ставить интересы Украины выше собственных, тогда бы не было и проблемы газопровода «Северный поток — 2».

«Немцы хотели поляков уничтожить, россияне — «только» освободить. Это принципиальная разница. Ведь мы сами не победили Гитлера — от немецкой оккупации нас освободили Советы. Но, конечно, они принесли новую оккупацию», — заявил в интервью политик Корнель Моравецкий.

В беседе он отметил, что Советский Союз, видя собственную выгоду в трансформации строя, позволил находящимся в угнетении народам получить свободу.

На вопрос о том, почему он сопротивляется декоммунизации, он ответил, что, наоборот, является ярым приверженцем декоммунизации. «Я лишь сопротивляюсь сносу советских памятников», — объяснил политик.

Корнель Моравецкий, отвечая на вопрос, есть ли у него опасения касательно того, что возрождение империи президентом России может повлечь за собой агрессивную политику в отношении Польши, подчеркнул: вопреки тому, о чём говорится повсеместно, Россия вовсе не ведёт агрессивной политики. Он считает, что у россиян нет интереса в том, чтобы применить военную силу против Польши. «Уже четыре года они прикладывают все усилия для того, чтобы не занять Донецк, — что тут говорить об агрессии в отношении Польши», — добавил политик.

По его мнению, проблема газопровода «Северный поток — 2», несмотря на всеобщее мнение, возникла из-за плохой восточной политики Варшавы. «Россияне хотели провести вторую нитку «Ямала» через Польшу. Мы с этим не согласились, потому что газопровод должен был быть проложен через Белоруссию, а не через Украину. Если бы мы не поставили интересы Украины выше собственных, россиянам не надо было бы договариваться с Германией. А сейчас мы будем переплачивать за американский газ. Отсутствие правильных отношений с Россией постоянно нам вредит», — сожалеет он.

«Конечно, лишение соседнего государства его территории — это нарушение международного права, но кроме этого есть право народов на самоопределение. Россияне взяли Крым без сражений», — отметил Моравецкий и добавил, что люди выразили свою волю путём референдума.

Политик также подчеркнул: как польские, так и российские власти и СМИ настраивают поляков и россиян друг против друга. «Этот вред мы причиняем друг другу. Обидно, что недоразумение портит отношения между двумя самыми большими народами в регионе», — подвёл итог Корнель Моравецкий.