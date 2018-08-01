RP: польские фирмы хотят вернуться на российский рынок, пока там ещё есть для них место

Вышедшая в прошлом году из рецессии Россия снова привлекает польских поставщиков на свой рынок, пишет Rzeczpospolita. Динамика восстановления экспорта в Россию уже на лицо. Но при этом Варшаве всё равно нельзя расслабляться, отмечает издание, так как на российский рынок уже положили глаз компании из других стран, к примеру из Бразилии.

Несмотря на то, что возвращение польских фирм на российский рынок не будет быстрым, текущие темпы роста экспорта уже довольно приличные, пишет в издании Rzeczpospolita польский журналист Адам Возьняк.

В первые пять месяцев 2018 года продажа товаров в Россию возросла до 2,6 млрд евро с показателя в 2,3 млрд евро годом ранее, что означает рост на 11%. И это самый большой процент роста среди десятка ключевых рынков для Польши, подчёркивает автор. И эта тенденция позволяет посмотреть на процесс восстановления польско-российских торговых отношений в достаточно оптимистическом ключе, продолжает он.

Именно поэтому этот благоприятный тренд должен сохраняться. В прошлом году Россия вышла из рецессии, а оживление экономики всё сильнее притягивает иностранных поставщиков. Конечно, пока Польше приходиться говорить лишь о восстановлении позиций, утраченных несколько лет назад. Но момент, когда потери будут восстановлены, а польская «экспансия» на российский рынок сможет набрать обороты, становится всё более реальным.

«Это важно, потому что мы не можем концентрироваться лишь на хорошо известных рынках ЕС. Диверсификация экспорта необходима для увеличения нашей безопасности в международной торговле. Тем временем, Россия с точки зрения размера страны, объемов сырьевого богатства или возможностей для развития предлагает гигантский потенциал для сотрудничества», — отмечает Возьняк.

При этом он отмечает, что её слабыми местами продолжают оставаться нестабильность финансовой системы и усиление антироссийских санкций ЕС и США. По причине нестабильной геополитической ситуации, а также запланированного увеличения ставки НДС, Министерство экономического развития РФ понизило прогноз роста ВВП с 2,1% на 1,9%, а в будущем году — с 2,2% на 1,4%.





«Но это не должно отбить желание у польских компаний, в особенности потому, что на российский рынок c жадностью смотрят компании из других стран, к примеру из Бразилии. Если они там обоснуются, то места для нас может и не хватить», — резюмирует в издании Rzeczpospolita польский журналист Адам Возьняк.