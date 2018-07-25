Polityka: Россия ощущает себя сильной — слаба она только в глазах Запада

Эффективностью своей политики Путин импонирует популистам всего мира. Раз за разом ему удаётся избежать статуса изгоя и играть первую скрипку в мировых делах, пишет польский журналист Земовит Щчерек. В издании Polityka он отмечает, что если, с точки зрения Запада, Россия слаба, то среди россиян, напротив, растёт уверенность в собственных силах.

«У президента России в последнее время всё получается: выборы, чемпионат мира по футболу, встреча с Трампом. Возможно, он нашёл рецепт политического успеха, который Запад — как кажется — как раз потерял», — пишет в издании Polityka польский журналист Земовит Щчерек.

Либеральный Запад не может понять, как это происходит: Россия по сравнению с ним бедна как церковная мышь, непривлекательна ни в экономическом, ни в культурном плане, но каким-то чудом порядки, введённые Путиным, кажутся многим людям более интересными.

«Такая перспектива может быть, однако, обманчива», — отмечает автор. Россия, несмотря на то что она более бедная по сравнению с Западом, добилась большого запаса «жировой массы» в виде среднего класса, и этот успех является исключительно успехом автократической России Путина. В то время как подражающая Западу либеральная Россия Ельцина стала — также и на Западе — символом экономического и цивилизационного краха, объясняет он.

И именно такой Путин импонирует популистам всего мира своей эффективностью и исполнительностью. И всё это при более чем 70%-ной общественной поддержке.

Более того, Россия является экономически привлекательной для большинства советских республик. Московские и петербургские аэропорты, которые становятся всё более современными, полны прибывающих на работу и улетающих домой мигрантов. Россия строит дороги и ремонтирует города — она считает, что ей нечего стыдиться. Это приводит к тому, что Россия не думает о себе так, как смотрит на неё Запад. Она намного более довольна собой. К тому же она становится настолько уверена в себе, что даже негативный стереотип, который сложился о ней на Западе (как страны вечно пьяных мужиков под разваленными автомобилями), она превратила в своё достоинство. «И это страну таких смельчаков американцы хотят сломить санкциями?» — писали под фотографией толкающих самолёт пассажиров в сибирском аэропорту. Полная комплексов Россия эпохи Ельцина сгорела бы со стыда, но сегодня это повод для гордости, рассказывает Щчерек.

Как на Западе, так и в России все прекрасно знают, что имиджевые успехи — это заслуга Путина. «Президент России, который превратился в звезду уже давно, после чемпионата мира по футболу и хельсинкского саммита с Дональдом Трампом стал кем-то сродни Элвису Пресли в мировой политике. Ему удаётся выигрывать то, что до сих пор было просто немыслимо: президент США публично задумывается над тем, не стоит ли признать аннексию Крыма Россией, а одинокая Украина, бойкотирующая российский мундиаль именно по причине Крыма и войны в Донбассе, смотрит, как в Россию двери ломятся не только от болельщиков, но и от мировых лидеров», — объясняет журналист.

«Новое лицо» России было показано всему миру: в интернете появилось много записанных болельщиками роликов, в которых Москва предстала в качестве чистого и ухоженного города, а Сочи — тропического рая. Полицейские были общительны и не особо придирчивы, ДПС не вымогала взяток. Удалось избежать проколов, которые имели место во время Олимпиады в Сочи. В этот раз потёмкинские деревни часто выполняли свою роль, уверен автор.

Ещё не так давно политологи пророчили Путину необходимость скорого повиновения перед Западом: после вторжения в Грузию и на Украину он представал в роли мирового изгоя. Однако вместо того, чтобы слабеть, он постепенно укреплял позицию, а при помощи интервенции в Сирии он силой вошёл в первую лигу геополитических игроков. Да и Трамп воспринимается Путиным как шанс вырваться из геополитической изоляции. Президент самого мощного государства предстаёт в роли полезного идиота, которого Путин с лёгкостью обыгрывает. Это всё идеально вписывается в имидж Путина и взращиваемый культ личности. Более того, Путин становится одним из неофициальных вождей антилиберальной революции на Западе, которая должна покончить с политкорректностью, обрекающей его на гибель. Не случайно в опросе La Repubblica итальянцы признали Путина «вождём будущего».

Одновременно Балканы показывают границы возможностей Путина, считает польский журналист. «Униженная Западом Сербия уже давно выбрала бы какую-нибудь форму интеграции с Россией, если бы она была в состоянии что-либо предложить ей кроме образца нелиберальной демократии и искусства соваться в чувствительные места Запада», — объясняет автор. Однако у России нет ни военной, ни экономической силы для того, чтобы ввести на Балканах Pax Russica, в связи с этим сербы и далее стремятся стать частью «разрушающегося» ЕС. Но всё может измениться, если с Балкан и из окрестностей исчезнет НАТО, тогда Россия может захотеть навести там свои порядки, отмечает Щчерек.

Автор также подчёркивает, что элиты, созданные российским президентом, едины и лояльны. Россияне младше 25 лет являются одной из наиболее консервативных и пропутинских групп в обществе. Последние результаты опросов говорят, что 50% мальчиков школьного возраста хотело бы работать в силовых структурах. Путина в России воспринимают не просто как президента, а как отца-основателя новой, послеельцинской России. И скорее всего политическая и геополитическая мысль Путина переживёт его самого, уверен он.

Но демонтаж послевоенного миропорядка означает возврат к соперничеству между глобальными игроками, а в сравнении с США, Европой и Китаем Россия имеет более слабые карты. Её экономика, подчёркивают западные экономисты, стоит на глиняных ногах и рано или поздно она начнёт шататься. А либеральная Европа ещё по крайней мере до следующего тура выборов останется при своих демократических принципах, и, возможно, ей удастся дождаться изменения направления в США, что придало бы ей новой энергии. «Пока что Путин дерзко делает ставки, но эта игра только началась», — резюмирует в издании Polityka польский журналист Земовит Щчерек.