Польский профессор: у России от сверхдержавы лишь способность уничтожать

По мнению польского профессора Марека Ходакевича, настало время полякам взглянуть на Россию глазами американского союзника. В интервью Telewizja Republika он подчёркивает: для Вашингтона Москва давно не соперник, а всего лишь региональная сила. Правда, с ядерным оружием, унаследованным от СССР.
«Ценным в Путине является то, что он никогда не перестаёт быть собой. Он всё время ведёт грязную игру, что-то замышляет и немного пугает... Если бы он был нормальным и спокойным, то на Россию никто не обращал бы внимания. Это не супердержава, а лишь бывшая супердержава, достаточно слабая, то есть это лишь региональная сила. Единственное, что она унаследовала от Советского Союза, — это ядерное оружие. Кроме того, что они могут много уничтожить, им нечего предложить», — заявил в интервью телеканалу Telewizja Republika польский профессор Марек Ходакевич.
«Я не стараюсь пренебрегать Россией, особенно с точки зрения Польши, но надо задуматься над тем, какой американский союзник видит Россию», — отметил он. По его мнению, американцы не считают её самой большой угрозой, однако она вызывает у них раздражение. Впрочем, левые в США настроены очень антироссийски, потому что они считают, что это Россия избрала Трампа. «Это чушь. Это американцы выбрали Трампа», — подчеркнул Ходакевич.
В интервью он также предостерёг от призывов перенести американские базы из Германии в Польшу. «Американские базы предназначены для того, чтобы Германия знала, что она проиграла войну», — подытожил он и добавил, что для Польши самое время постараться стать обладательницей ядерного оружия.
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