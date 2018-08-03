Der Standard: «Северный поток — 2» обойдёт Данию стороной

Маршрут прокладки «Северного потока — 2» будет немного изменён: новый газопровод пройдёт в обход территориальных вод Дании, сообщает австрийская газета Der Standard. Таким образом, проект не будет зависеть от разрешения датской стороны, которая до сих пор отказывалась одобрить строительство из-за давления США. Новый газопровод будет немного длиннее, но расходы не превысят изначально заявленных сумм, уверяет глава австрийского партнёра «Газпрома» OMV.

В проекте второго рукава газопровода «Северный поток», который должен пройти по дну Балтийского моря и уже с конца 2019 года поставлять российский газ на север Германии, наметился поворот, сообщает австрийская газета Der Standard.

Новый маршрут должен обойти стороной территориальные воды Дании. Таким образом «Северному потоку — 2» больше не потребуется разрешение датских властей для прокладки газопровода, поясняет издание, напоминая, что под давлением США Дания до сих пор отказывалась одобрить реализацию проекта на своей территории.

«Новый маршрут будет несколько длиннее, понадобится больше труб. Расходы на проект, однако, должны остаться в изначально названных рамках — 9,5 миллиарда евро», — рассказал по запросу Der Standard член совета управляющих австрийской нефтегазовой компании OMV.

OMV как финансовый инвестор уже вложила в проект газопровода почти €500 млн, отмечает австрийская газета. В число других партнёрских компаний, которые должны совместными усилиями оплатить половину расходов на строительство, входят Wintershall, Uniper, Engie и Shell. Другую половину затрат берёт на себя крупнейший в мире газовый концерн «Газпром», сообщается в статье.

По данным издания, не хватает пока лишь разрешения из Москвы для той части газопровода, которая должна пройти по российской территории. Глава австрийской OMV Райнер Зееле не сомневается в том, что всё будет оформлено в надлежащие сроки, — об этом он заявил в четверг на презентации отчётности по проекту за полгода.

«Северного потока — 2» не коснулись американские санкции, потому что договор о прокладке газопровода был заключён в августе 2017 года, и проект оказался решительно исключён из санкционного списка. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал проект из-за растущей зависимости Европы от российского газа и говорил о поставках американского сжиженного газа.

По словам Райнера Зееле, здесь есть один изъян: сжиженный газ примерно на 50% дороже того, который поставляется через газопровод. Глава австрийской OMV заявил, что не знает ни одного покупателя, готового платить хотя бы на один цент больше, даже если речь идёт о газе из США.