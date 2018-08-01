NI: США встревожены — их военные объекты в Европе на «энергетическом крючке» у России

Плохая новость для военных объектов США в Европе — в вопросе электроснабжения они зависят от России, пишет вице-президент Лексингтонского института Констанс Дурис в своей статье для The National Interest.

После того как благодаря созданию нового газопровода Россия будет поставлять в Европу ещё больше газа, крайне важно, чтобы на американских военных объектах за рубежом имелись резервные источники энергии, отмечает она.

В Балтийском море недавно началось строительство газопровода «Северный поток — 2». На фоне этого президент США Дональд Трамп предупредил о том, что Германия становится «заложницей России».

Американских конгрессменов также встревожила европейская зависимость от российских энергоносителей. Они посчитали, что для обеспечения стабильного функционирования критически важных объектов, особенно военных объектов за рубежом, следует в неотложном порядке решать вопрос с созданием резервных источников энергии.

В первом квартале этого года по российским газопроводам в Европу поступил 41% от общего объёма импортируемого в регион газа. Для большинства европейских стран природный газ из России дешевле, поскольку он не проходит процесс сжижения. Как напоминает автор, странам, которые транспортируют сжиженный природный газ (СПГ) на большие расстояния, приходится охлаждать голубое топливо до температуры -162 °С, чтобы газ уменьшился в объёме и его было проще перевозить и хранить. Когда же СПГ добирается до места назначения, его вновь превращают в газ и только после этого отправляют потребителям — частным лицам и компаниям.

Многие ведущие политики считают тревожной зависимость Европы от российского газа. Так, например, недавно министру обороны США Джеймсу Мэттису было направлено письмо от сенатора Пэта Туми и других членов конгресса. В этом письме подчёркивалась важность снижения зависимости Вооружённых сил США в Европе от российских энергоносителей. При этом некоторые политики считают более надёжным использование американского СПГ и продвигают экспорт сжиженного природного газа из Америки в качестве альтернативы для «Северного потока — 2».

Как отмечает издание, на юго-западе Германии находится американская авиабаза Рамштайн, которая является крупным стратегическим военно-транспортным узлом с 56 тыс. человек. Эта база служит штаб-квартирой для ВВС США в Европе и Африке и для объединённого командования ВВС НАТО. При этом, согласно данным оборонного логистического агентства Пентагона, почти 40% нефти, используемой на военных объектах в Германии, поставляется из России.

Таким образом, функционирование американских оборонных объектов в Европе зависит от российских энергоносителей. И если бы Россия решила «удерживать свои поставки энергоресурсов в качестве заложников», как она это сделала с Украиной в 2006-м и 2008 году, то не только у Германии возникли бы проблемы с энергообеспечением граждан. Американские объекты и операции также оказались бы под угрозой.

«Северный поток — 2», по существу, укрепляет геополитическую силу Москвы и удваивает зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов, уверена Констанс Дурис. Денежные средства, полученные от продажи газа, также предоставляют России больше ресурсов для достижения «враждебных целей», таких как «аннексия Крыма» и киберкампания против американской энергосистемы. Повышенная зависимость от России также может использоваться как рычаг для того, чтобы вытягивать деньги из Евросоюза и вбивать клин между союзниками по НАТО.

Конгресс США должен рассмотреть вопрос об оснащении американских военных объектов электрическими микросетями, системами хранения электроэнергии, чтобы гарантировать, что электричество будет, даже если с поставками энергоресурсов возникнут проблемы, подытоживает Констанс Дурис свою статью для The National Interest.