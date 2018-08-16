Bild: свадебным генералом для главы МИД Австрии станет Путин

Российский президент в субботу не только встретится с Ангелой Меркель, но и станет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает немецкий таблоид Bild. Глава австрийского МИД лично пригласила Владимира Путина посетить церемонию бракосочетания, на которой также будут присутствовать канцлер и вице-канцлер Австрии.

Российский президент Владимир Путин намерен связать свой визит к канцлеру Ангеле Меркель в субботу с короткой поездкой в Австрию, сообщает немецкий таблоид Bild. Там лидер Кремля посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Штирии.

Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, австрийское информационное агентство в среду сообщило, что на месте проведения свадьбы идёт подготовка к визиту высокопоставленных лиц. Австрийские СМИ также писали о повышении мер безопасности на время проведения свадьбы, ссылаясь при этом на анонимные источники. По их данным, австрийское спецподразделение «Кобра» участвует в подготовке к визиту Путина.

Как сообщается в статье, в субботу должна состояться свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль и штирийского предпринимателя Вольфганга Майлингера. Кнайсль не состоит в партии, но на пост министра её кандидатуру предложила правая Австрийская партия свободы.

На бракосочетании также собирается присутствовать австрийский канцлер Себастьян Курц. Приглашение получил и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Субботний визит Путина в Австрию станет уже вторым за два месяца, отмечает немецкий таблоид. В начале июня российский президент встречался с Себастьяном Курцем в Вене. На пресс-конференции после встречи обе стороны положительно отзывались о «партнёрских контактах», напоминает издание.

Как подчёркивает Bild, эта встреча подверглась интенсивной критике, потому что австрийская сторона не затрагивала на ней тему напряжённости в отношениях между ЕС и Россией. По словам советника Кремля Юрия Ушакова, во время последнего визита Кнайсль лично пригласила на свадьбу российского президента. «Мы заглянем в гости и поздравим», — сказал политик. Запланированы ли в Австрии ещё какие-то встречи, пока неизвестно.

Вечером в субботу Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель в немецком дворце Мезеберг для обсуждения таких нерешённых вопросов во внешней политике, как ситуация в Сирии и на востоке Украины. Также речь пойдёт об энергетике, и, в частности, о спорном проекте газопровода «Северный поток — 2». Как подчёркивает Bild, отношения с Россией сейчас напряжённые.