После Германии Соединённые Штаты — крупнейший импортёр австрийских товаров, напомнил в интервью Kurier новый посол США в Австрии Тревор Трейна тем австрийцам, которым антироссийские санкции «стоят поперёк горла». По сравнению с преимуществами растущей торговли с США возможности торговли с Россией кажутся просто «ничтожными», отметил американский дипломат.
«Без диалога с Российской Федерацией мы не сдвинемся с места», — заявил в интервью австрийской газете Kurier новый посол Соединённых Штатов в Австрии Тревор Трейна.
Именно поэтому американский дипломат считает «позитивным моментом» недавно завершившуюся в Хельсинки первую двухстороннюю встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина.
«Я надеюсь, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжится и нам удастся наладить сотрудничество в различных сферах, несмотря на царящую в настоящее время напряжённость», — отметил Тревор Трейна.
По мнению посла США в Австрии, отношения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами обязательно улучшатся.
«До тех пор, однако, мы будем и дальше задействовать такие средства политического давления, как санкции, которые останутся в силе», — заверил американский дипломат.
При этом Трейна абсолютно не смутился, когда журналист Kurier напомнил ему о том, что многим в Австрии антироссийские санкции «стоят поперёк горла».
«Мне нравится, насколько практично австрийцы рассуждают о своей экономике. Тем не менее я тоже охотно вам напомню, что после Германии Соединённые Штаты — крупнейший импортёр австрийских товаров. Причём экономические отношения между Вашингтоном и Веной продолжают набирать обороты. По сравнению с преимуществами растущей торговли с США возможности торговли с другими странами кажутся ничтожными. В настоящее время Россия занимает 12 место в списке крупнейших торговых партнёров Австрии — даже Норвегия её опережает», — подчеркнул американский посол в Австрии Тревор Трейна.
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