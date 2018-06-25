OÖNachrichten: австрийский бизнес недоволен антироссийскими санкциями

В предпринимательских кругах Австрии растет недовольство по поводу введенных против России экономических санкций. Как пишет Oberoesterreichische Nachrichten, по мнению бизнесменов, ограничения, введённые ЕС в отношении России лишь наносят значительный ущерб местной промышленности.

Глава компании Backaldrin, занимающейся производством специальных добавок для хлебопекарной промышленности, а также хлебобулочных изделий, Петер Аугендоплер уверен, что антироссийские санкции не дали никаких результатов, и они не будут действовать в будущем. Как пишет Oberoesterreichische Nachrichten, по его мнению, ограничения, введённые ЕС в отношении России лишь наносят значительный ущерб местной промышленности.

Как продолжает издание, фирма Backaldrin отреагировала быстро и перенесла производство своей продукции в третьи страны для того, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию. Сегодня же эта фирма работает в самой России. По словам Аугендоплера, решение по поводу инвестиций в размере 10 миллионов нужно было принимать очень быстро, чтобы успокоить клиентов.

Большой ущерб антироссийские санкции нанесли и компании Greisinger, занимающейся производством мясной продукции. Ее сотрудничество с Россией началось еще в 1990-е годы, но в результате санкций, по сути, за один день объемы продаж сократились с 13,5 миллиона евро практически до нуля, и потери тогда составили более 12,5% оборота.

«Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Все это затем отразилось на наших показателях», — говорит Франц Грайзингер.

Его компания, отмечает автор статьи, поставляла в Россию дорогие сорта колбас.

«У Австрии там хорошая репутация. Я убежден в том, что после отмены санкций мы быстро восстановим свои позиции в России», — говорит предприниматель.

Руководитель Института экономики Верхней Австрии Готфрид Кнайфель также жалуется на то, что из-за санкций пострадали многие предприятия.

«Де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено», — говорит Кнайфель.

Такого же мнения придерживаются представители тех предприятий, которые непосредственно не пострадали от введенных санкций. Франца Плохбергера ограничения напрямую не затронули. Его фирма Cemtec занимается производством оборудования для горнорудной промышленности и поставляет его крупным компаниям в России, добывающим золото, алмазы и фосфориты.

«Давление на цены и без того высокое из-за конкуренции со стороны Китая. Но вот что обращает на себя внимание: русские стали более осторожными при принятии решений по поводу инвестиций. А Китай все чаще рассматривается в качестве альтернативы», — говорит Плохбергер, по мнению которого русские являются надежными торговыми партнерами и имеют похожие культурные установки.