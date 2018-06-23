National Interest Оригинал

National Interest: Москва может оказаться в выигрыше от попыток США наказать Иран

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Выход Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий дает США новые возможности для применения экономических мер с целью наказания Ирана, который дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Однако, как пишет The National Interest, без объединения усилий США с ЕС и с региональными союзниками Америки, от этой геополитической потасовки вполне может выиграть Россия, чего допускать нельзя.
National Interest: Москва может оказаться в выигрыше от попыток США наказать Иран
Reuters

Выход американского президента Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий дает США новые возможности для применения экономических мер с целью наказания Ирана, который продолжает действия по дестабилизации обстановки во всем регионе. Однако, как пишет The National Interest, если не будет объединения усилий США с Европейским Союзом и с региональными союзниками Америки, Россия вполне может выиграть от этой геополитической потасовки.

Как продолжает автор статьи, главный изъян Совместного всеобъемлющего плана действий состоит в том, что он не позволил обуздать Иран, который дестабилизирует регион, сдержать его программу по созданию баллистических ракет и остановить его кибероперации. При этом данный план, несмотря на такое поведение Тегерана, принес ему очевидные выгоды, приведя к увеличению прямых иностранных инвестиций. 

Но иранский режим переоценил свои силы. Ведя региональные войны руками своих ставленников в условиях длительного снижения нефтяных цен, он ослабил национальную экономику и усугубил кризис своей валюты. Между тем, нарастающие микроэкономические трудности продолжают провоцировать волнения и беспорядки на всей территории этой страны. 
 
«Беспорядки внутри страны создают соблазнительный момент для США, когда они могут в одностороннем порядке оказать максимальное давление на Иран, вновь введя карательные меры. Однако суровые односторонние санкции могут дать Ирану основания для полного выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновления своей ядерной программы. Такой шаг может привести к ответным действиям Израиля и открытой войне на всем Ближнем Востоке», — пишет автор статьи.
 
По его мнению, все эти возможные исходы будут иметь разные последствия для национальной безопасности США и их союзников. Но вне зависимости от того, каковы будут последствия, больше всех от продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке выигрывает Россия. В результате хитроумных манипуляций Путина на Ближнем Востоке Россия может больше всех прочих выиграть от жесткого подхода США к Ирану. Сейчас перед Америкой встает дилемма: как наказать Иран за его дестабилизирующие действия и сдержать его, и в то же время не дать России получить экономические выгоды от этой дестабилизации.
 
Как заключает автор The National Interest, только  Единый фронт в составе США и ЕС является ключом к успеху в Иране и в противодействии России. С учетом того уязвимого экономического и политического положения, в котором в настоящее время оказался иранский режим, единая кампания давления на Иран поможет ослабить региональное влияние России и вынудит Тегеран сесть за стол переговоров. 
 
«Аналогичное региональное и международное экономическое давление на Северную Корею привело к беспрецедентному саммиту, на котором президент Трамп и Ким Чен Ын пообещали мирно урегулировать конфликт. Встреча с Кимом была бы невозможна, если бы не китайская и европейская поддержка американских санкций. Точно так же, без европейского участия в единых экономических санкциях, призванных наказать Иран, мирный исход на Ближнем Востоке будет невозможен, а Россия будет и дальше беспрепятственно расширять свое влияние», — подводит итог автор статьи.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
National Interest США Северная Америка
теги
Ближний Восток геополитика Иран Россия санкции США
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров