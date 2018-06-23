National Interest: Москва может оказаться в выигрыше от попыток США наказать Иран

Выход Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий дает США новые возможности для применения экономических мер с целью наказания Ирана, который дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке. Однако, как пишет The National Interest, без объединения усилий США с ЕС и с региональными союзниками Америки, от этой геополитической потасовки вполне может выиграть Россия, чего допускать нельзя.

Выход американского президента Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий дает США новые возможности для применения экономических мер с целью наказания Ирана, который продолжает действия по дестабилизации обстановки во всем регионе. Однако, как пишет The National Interest, если не будет объединения усилий США с Европейским Союзом и с региональными союзниками Америки, Россия вполне может выиграть от этой геополитической потасовки.

Как продолжает автор статьи, главный изъян Совместного всеобъемлющего плана действий состоит в том, что он не позволил обуздать Иран, который дестабилизирует регион, сдержать его программу по созданию баллистических ракет и остановить его кибероперации. При этом данный план, несмотря на такое поведение Тегерана, принес ему очевидные выгоды, приведя к увеличению прямых иностранных инвестиций.

Но иранский режим переоценил свои силы. Ведя региональные войны руками своих ставленников в условиях длительного снижения нефтяных цен, он ослабил национальную экономику и усугубил кризис своей валюты. Между тем, нарастающие микроэкономические трудности продолжают провоцировать волнения и беспорядки на всей территории этой страны.

«Беспорядки внутри страны создают соблазнительный момент для США, когда они могут в одностороннем порядке оказать максимальное давление на Иран, вновь введя карательные меры. Однако суровые односторонние санкции могут дать Ирану основания для полного выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновления своей ядерной программы. Такой шаг может привести к ответным действиям Израиля и открытой войне на всем Ближнем Востоке», — пишет автор статьи.

По его мнению, все эти возможные исходы будут иметь разные последствия для национальной безопасности США и их союзников. Но вне зависимости от того, каковы будут последствия, больше всех от продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке выигрывает Россия. В результате хитроумных манипуляций Путина на Ближнем Востоке Россия может больше всех прочих выиграть от жесткого подхода США к Ирану. Сейчас перед Америкой встает дилемма: как наказать Иран за его дестабилизирующие действия и сдержать его, и в то же время не дать России получить экономические выгоды от этой дестабилизации.

Как заключает автор The National Interest, только Единый фронт в составе США и ЕС является ключом к успеху в Иране и в противодействии России. С учетом того уязвимого экономического и политического положения, в котором в настоящее время оказался иранский режим, единая кампания давления на Иран поможет ослабить региональное влияние России и вынудит Тегеран сесть за стол переговоров.

«Аналогичное региональное и международное экономическое давление на Северную Корею привело к беспрецедентному саммиту, на котором президент Трамп и Ким Чен Ын пообещали мирно урегулировать конфликт. Встреча с Кимом была бы невозможна, если бы не китайская и европейская поддержка американских санкций. Точно так же, без европейского участия в единых экономических санкциях, призванных наказать Иран, мирный исход на Ближнем Востоке будет невозможен, а Россия будет и дальше беспрепятственно расширять свое влияние», — подводит итог автор статьи.