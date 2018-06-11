CNN: предложение Трампа — «музыка для ушей» Кремля, но там признают, что до возвращения ещё далеко

Россия отреагировала на заявление Трампа о необходимости вернуть Россию в «Большую восьмёрку» потоком скептических замечаний, передаёт корреспондент CNN Мэтью Чанс. Как полагает журналист, подобный ответ показывает, что в Москве признают, насколько маловероятна такая перспектива — однако сами слова Трампа наверняка стали «музыкой» для кремлёвских ушей.

Мэтью, очень интересно было бы услышать о том, как всю эту ситуацию — и, в особенности, заявления Трампа о его желании восстановить «Большую восьмёрку» с Россией в составе — воспринимают в России. Трамп идёт войной на союзников, но очень дружелюбно ведёт себя с традиционными противниками Америки.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Именно так. На мой взгляд, с одной стороны, настолько позитивные заявления о России со стороны президента Трампа, лидера США, — настоящая музыка для кремлёвских ушей, ведь Москва хочет, чтобы с неё сняли санкции, хочет вернуться в высшую лигу международной дипломатии.



Тем не менее, слышим мы с российской стороны нечто совершенно иное: на предложение о том, что Россию нужно вернуть в клуб промышленно развитых стран и восстановить «Большую восьмёрку» они отреагировали, так сказать, потоком скептических замечаний.



Кремль изначально прокомментировал эту идею заявлением в стиле «мы теперь работаем в других форматах». Президент Путин, который был с государственным визитом в Китае, заявил, что доволен тем, что он отныне участвует в аналогичном форуме Пекина, назвав его «более важным», чем G7.



Итак, подобная реакция отчасти продиктована скептицизмом со стороны россиян — они считают, что президент Трамп на самом деле не может выполнить свои обещания. Как помните, он обещал наладить отношения между Вашингтоном и Москвой, а они на деле стали гораздо хуже, а санкции были только усилены. Но отчасти россияне также признают таким образом, что больше ни один из союзников по G7 не поддерживает предложение принять Россию обратно в эту группу стран.



Никаких подвижек по вопросу Крыма, из-за которого Россию изначально и изгнали из группы, достигнуто так и не было — а вдобавок, с тех пор уже набралась целая уйма различных вредоносных действий, в которых обвиняют Россию: отравление Скрипалей в Великобритании, вмешательство в американские выборы, уничтожение гражданского авиалайнера…



Поэтому, как мне кажется, Россия признаёт, что до возвращения ей ещё далеко.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 июня 2018 года.