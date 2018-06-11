CNN: Путин отметил важность ШОС, но настоял на целесообразности встречи с Трампом

Владимир Путин заявил, что по совокупному объёму экономики страны ШОС превосходят страны «Большой семёрки», передаёт CNN. При этом, российский лидер подчеркнул целесообразность встречи с лидером одной из стран «семёрки», президентом США Дональдом Трампом.

По завершении саммита «Большой семёрки» в Канаде, Китай провёл собственную встречу основных мировых лидеров. Двухдневный саммит ШОС стартовал в субботу при участии России, Индии и ещё пяти стран. Саммит в последние годы приобретает всё большее значение в связи с усилением роли Китая на мировой арене. В настоящий момент страна охвачена торговым спором с высокими ставками, конечно, с США. В воскресенье лидер Китая Си Цзиньпин высказался в поддержку открытой торговли.

СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: Мы выступаем за отказ от эгоистичной, недальновидной, изолированной и ограниченной политики, защиту правил ВТО, поддержку системы многосторонней торговли и создание открытой мировой экономики.

Президент России Владимир Путин также высказался в адрес ряда лидеров «Большой семёрки», отметив, что по паритету покупательной способности страны ШОС превосходят страны G7.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мне кажется, надо прекратить всю эту «творческую» болтовню и перейти конкретно к вопросам, связанным с реальным сотрудничеством. И Шанхайская организация сотрудничества, как я уже сказал, это подтверждает МВФ, — уже страны ШОС, их совокупная экономика по объёму, паритету покупательной способности стала больше, чем объём экономики стран «семёрки».

Но Путин сказал, что хотел бы встретиться с одним лидером «семёрки», когда бы встреча ни состоялась. Речь идёт о долгожданной встрече с его коллегой из США президентом Дональдом Трампом.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Как только американская сторона будет готова, так сразу эта встреча состоится, исходя, конечно, и из моего рабочего графика. Президент Соединённых Штатов сам неоднократно говорил о том, что считает такую встречу целесообразной, а я подтверждаю: это так и есть на самом деле.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июня 2018 года.