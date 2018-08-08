Der Standard: в Австрии опасаются, что Шёлковый путь столкнёт лбами страны Европы

Новый шёлковый путь пробуждает и надежды, и беспокойство, пишет Der Standard. Австрийские эксперты по логистике опасаются, что в ходе реализации этого проекта Китай может «столкнуть лбами» европейские страны, выбирая при этом самые выгодные для себя стратегические варианты. Чтобы этого не допустить, специалисты советуют выработать общую европейскую стратегию в этом вопросе.

Возрождение Шёлкового пути — это, без сомнения, самый большой в мире инфраструктурный проект, пишет Der Standard. При этом Китай не только выступает в нём в качестве «автора идеи», но и продвигает эту инициативу «со скоростью 140 километров в час», отмечает автор статьи Гюнтер Штробль. Поднебесная прокладывает водные пути и рельсы, чтобы сблизиться с Европой. «Это пробуждает надежды, но и беспокойство», — подчёркивает австрийский журналист.

Проект обещает новые сделки, но в то же время есть опасения, что Пекин может «столкнуть лбами» европейские страны, выбирая для себя самые выгодные стратегические варианты. Шёлковый путь будет в любом случае проведён; вопрос только в том, хотим ли мы — то есть Европа — определять, в каком направлении он будет двигаться или позволим Китаю самому расставлять акценты», — поделился своими соображениями президент Австрийского центрального объединения «Экспедиция и логистика» Вольфрам Зенгер-Вайсс.

На данный момент Пекин уже достаточно далеко продвинулся в реализации своего проекта, отметил он. Греческий порт Пирей перешёл под управление китайской государственной компании, вблизи порта во французском городе Марсель появилась перегрузочная площадка для текстильной продукции, также Поднебесная инвестирует деньги в скоростную железную дорогу Будапешт — Белград. Но несмотря на это Зенгер-Вайс убеждён, что на процесс всё ещё можно повлиять.

Он советует Европе выработать общую стратегию в том, что касается Нового шёлкового пути, при этом Австрии как председателю Совета Европейского союза выделяет в этом ключевую роль. Австрийское центральное объединение «Экспедиция и логистика» обратилось с петицией к канцлеру страны Себастьяну Курцу, призвав его выступить с соответствующей инициативой и включить данную тему в повестку. Также это возможность обсудить роль Австрии в качестве международного хаба для различных товаров, подчёркивают в организации.