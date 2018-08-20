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Paris Match: за приглашение Путина на свадьбу главе австрийского МИД досталось от оппозиции

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Оппозиционные политики резко раскритиковали министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и её избранника за то, что на их свадьбе присутствовал российский президент, сообщает Paris Match. По их мнению, в таком случае Австрия не может претендовать на то, чтобы играть роль посредника между Европейским союзом и Россией.
Paris Match: за приглашение Путина на свадьбу главе австрийского МИД досталось от оппозиции
Reuters

Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль раскритиковали за то, что на её свадьбе присутствовал российский президент Владимир Путин, пишет Paris Match. По мнению оппозиционных политиков, такой гость ставит под вопрос нейтральный статус Австрии в международных делах.

По случаю церемонии для обеспечения безопасности были задействованы сотни полицейских, и во время прибытия и отъезда российского лидера была перекрыта дорога из аэропорта в город Гамлиц.

Австрийская оппозиция резко раскритиковала участие Владимира Путина в этом праздновании, тем более что сейчас Австрия как раз занимает место председателя Европейского союза. «Как можно Австрии быть председателем ЕС и играть, как она утверждает, роль честного посредника между ЕС и Москвой, если министр иностранных дел и канцлер так открыто поддерживают одну из сторон?» — приводит издание слова представителя социал-демократов
Андреаса Шидера.

В Партии зелёных, в свою очередь, потребовали «немедленной отставки» Кнайсль, подчеркнув, что «Владимир Путин — самый агрессивный противник ЕС в вопросах внешней политики».

Среди приглашённых на свадьбу были также канцлер Австрии Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, лидер Австрийской партии свободы, с которой связана и сама Кнайсль. Эта партия в 2016 году заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией», напоминает издание.

Штрахе отмёл всякую критику визита Путина и затрат на него: «Каждая демонстрация левых и зелёных, учитывая вероятные массовые беспорядки, пробки, затраты на обеспечение безопасности, обходятся австрийскому налогоплательщику намного дороже, чем почтительный визит российского президента в честь нашего министра иностранных дел и нашей страны».

Как отмечает Paris Match, российского президента часто обвиняют в том, что он стремится разделить Евросоюз, в частности поддерживая связь с партиями популистов в разных странах.

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Paris Match Франция Европа
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