Salzburger Nachrichten: свадьба Кнайсль обошлась без политики, но не без танцев

Российский президент посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, сообщает австрийская газета Salzburger Nachrichten. О политике на торжестве речи не шло. Владимир Путин вручил невесте букет цветов, оставил молодожёнам памятную надпись на белом «фольксвагене», потанцевал — и отбыл с канцлером Курцем, проводившим его до аэропорта Граца.

Российский президент Владимир Путин в эту субботу прибыл на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Южную Штирию, пишет австрийская газета Salzburger Nachrichten. Вопреки слухам, Владимир Путин не прилетел на вертолёте, а приехал из аэропорта на автомобиле.

Как сообщается в статье, Кнайсль и её супруг Вольфганг Майлингер вместе со свидетелями на свадьбе проехались по месту проведения торжества на повозке, запряжённой лошадьми. За ними следовали два украшенных к празднику трактора с прицепами, где разместились гости свадьбы. Среди них присутствовал и министр транспорта Австрии Норберт Хофер. Канцлер Себастьян Курц и вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе предпочли поездку на служебном автомобиле.

Владимир Путин, прибыв к месту торжества, вручил невесте букет цветов. Вместе с ним в его автомобиле приехала уполномоченная австрийского правительства по России Маргот Клестиль-Лёффлер. Вскоре после прибытия Путина к месту проведения свадьбы подоспел и хор донских казаков, которых привёз с собой в качестве «музыкального привета» российский президент, утверждает издание. Примерно через час лидер Кремля отбыл со свадьбы.

Как рассказывает Salzburger Nachrichten, репортёры начали собираться на месте с самого утра, за ними прибыли первые гости, в том числе министр обороны Кунасек, прокомментировавший визит Путина следующим образом: «Это высокая оценка для госпожи министра Кнайсль и лучшая реклама для Штирии. Я очень рад, что, возможно, смогу сегодня познакомиться с ним лично. Однако в первую очередь это должен быть праздник, и я надеюсь, что Карин Кнайсль насладится этими часами». По его мнению, критика, звучавшая по этому поводу до начала мероприятия, несправедлива: «Австрия и Карин Кнайсль таким образом показывают, что мы готовы соответственно говорить с каждым, что мы возрождаем дипломатию в лучшем смысле. Поэтому сегодняшний день может быть только замечательным».

Как и некоторые гости, брачующиеся были одеты в национальные костюмы. Гостей они поприветствовали, предложив им по бокалу шампанского, после чего все отправились к месту проведения основного торжества.

Полиция сосредоточила свои силы в Гамлице и вокруг него. Множество сотрудников, в том числе полностью вооружённых, наблюдали за происходящим, обеспечивая безопасность. Однако российского президента Путина в Гамлице увидеть не ожидали — он должен был появиться непосредственно на месте проведения свадьбы в нескольких минутах езды на автомобиле.

Одна из жительниц деревни в разговоре с журналистами осудила свадебную суматоху за высокие затраты из средств налогоплательщиков, но с гордостью отметила, что такие важные политические события для здешних обитателей — большая редкость.

Всего на торжестве присутствовало около сотни гостей. Самый знаменитый среди них — Владимир Путин — прилетел в аэропорт Граца, откуда на автомобиле отправился к месту проведения свадьбы. Как отмечает издание, прибывший вскоре после российского президента казачий хор заставил министра Кнайсль пуститься в пляс. Танцевала она и с Путиным, который вскоре покинул свадьбу вместе с канцлером Австрии Курцем.

По дороге в аэропорт Граца Себастьян Курц побеседовал с российским президентом в его автомобиле о текущей политической ситуации, Украине, Сирии, энергетике и отношениях между ЕС и Россией.

Как сообщает Salzburger Nachrichten, прежде чем покинуть торжество, Владимир Путин, как и другие гости, расписался на подаренном молодожёнам белом «фольксвагене» и нарисовал рядом красное сердечко. По слухам, о политике на свадьбе никто не заговаривал. Как рассказал один из гостей, Путин своим визитом, по-видимому, хотел сделать Кнайсль приятное. С главой МИД Австрии и её супругом российский президент беседовал всего несколько минут.

Владимира Путина сопровождала его собственная охрана, и свои расходы российская сторона оплатила самостоятельно, сообщил журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Австрии.

Идея пригласить Путина на свадьбу вызвала критику со стороны ряда австрийских и европейских политиков, вплоть до требований к Кнайсль оставить её пост главы МИД Австрии, напоминает Salzburger Nachrichten.