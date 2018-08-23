FAZ: в «чётком послании» Путина теплится надежда на благоразумие США

В своём «чётком послании» Белому дому глава Кремля хоть и назвал санкции США против России «контрпродуктивными», он тем не менее выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров со своим финским коллегой в Сочи.
Глава Кремля Владимир Путин отправил «чёткое послание» США в ответ на намерение Вашингтона расширить санкции против России, сообщает Frankfurter Allgemeine.
Российский лидер назвал санкции Соединённых Штатов против России «контрпродуктивными» и в то же время выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном, уточняет немецкая газета.
«Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, всё-таки когда-нибудь придёт к нашим американским партнёрам, и мы начнём сотрудничать в нормальном режиме», — заявил Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров со своим финским коллегой Саули Ниинистё в Сочи.
Прокомментировал глава Кремля и свой приезд на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, отмечает Frankfurter Allgemeine.
«Эта поездка носила исключительно частный характер», — заверил президент Российской Федерации.
И всё же, продолжает издание, «Путин признался», что воспользовался визитом в Австрию для обсуждения политических вопросов.
«Но мы, несмотря на этот праздник, смогли, конечно, поговорить и с министром иностранных дел коротко, и с канцлером Австрии», — отметил российский лидер.
В ходе пресс-конференции в Сочи президент России Владимир Путин также подчеркнул, что «Австрийская Республика в целом играет очень позитивную роль, не только стремясь к развитию двусторонних отношений, но и позитивную роль в выстраивании диалога между Россией и Евросоюзом в целом».
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