Американский аналитик: эффект новых антироссийских санкций «равен нулю»

Новые санкции, введённые Вашингтоном в связи с делом Скрипаля, не окажут ощутимого влияния на экономику России, заявил в эфире Bloomberg управляющий директор TS Lombard Кристофер Грэнвилл. По его словам, новые меры дублируют предыдущие, а их принятие, вероятно, связано с желанием администрации Трампа отклонить более радикальные предложения конгресса.

Что происходит сегодня? Насколько это будет болезненно для России? И насколько активно Европа будет бороться за введение дополнительных санкций по примеру США?



КРИСТОФЕР ГРЭНВИЛЛ, управляющий директор TS Lombard: Сегодня происходит вот что: вступают в силу новые санкции американского правительства против России. Как вы только что упомянули, связаны они с делом об отравлении Скрипаля. Их экономический эффект будет равен нулю. Они абсолютно незначительны, пренебрежимо малы. Вводятся они в соответствии с американским законом от 1991 года, связанным с исполнением подписанной тогда конвенции о химическом оружии. Принятые меры дублируют предыдущие санкции.



Это ведь сделано специально, Кристофер? Если бы они хотели нанести России урон, то нанесли бы. Почему же они не стали так поступать?



КРИСТОФЕР ГРЭНВИЛЛ: Есть самые разные версии. Возможно, администрация хотела показать конгрессу, что по-прежнему ведёт себя жёстко с Россией…



Да.



КРИСТОФЕР ГРЭНВИЛЛ: … чтобы отклонить куда более агрессивные санкции, предложенные, в частности, в сенате США. Таких предложений как минимум полдюжины. Если бы в силу вступило какое-либо из них, то мы бы обсуждали экономические последствия для Европы, последствия для финансовой системы и так далее. Сегодняшние санкции незначительны. Даже если будет так называемый второй раунд.



Забавно, что… По-настоящему их выдаёт тот факт, что правительство Соединённого Королевства ни о чём не просило! Ни с того ни с сего они (санкции. — ИноТВ) появились в США. А ведь жертва здесь вроде как Соединённое Королевство. Так что очевидно, что это инициатива Соединённых Штатов для их собственных целей.



Дата выхода в эфир 21 августа 2018 года.