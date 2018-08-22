WSJ: США расширяют санкции против России, но некоторым конгрессменам этого мало

Вашингтон добавил в чёрный список новые российские компании и отдельных людей, которых он обвиняет в нарушении санкций против Северной Кореи и против России. Однако некоторые конгрессмены считают, что всё это слишком мягкие меры и что США должны запретить другим финансировать российский госдолг — пусть даже этот шаг грозит большим ущербом для глобальных рынков и союзников самих Штатов, пишет Wall Street Journal.

Администрация Трампа ввела новые санкции в адрес Москвы, сообщает Wall Street Journal. Министерство финансов США внесло в чёрный список ряд компаний и отдельных лиц, которых обвиняют в нарушении запрета на торговлю с Северной Кореей, а также тех, кто не выполняет предписание США не сотрудничать с российскими военными.

Так, по информации минфина США, судоходные компании Gudzon Shipping и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, помогали Пхеньяну обойти запрет ООН на поставки нефти. А двое других россиян, работая через фирмы Vela-Marine и Lacno, якобы помогали попавшей под санкции российской компании закупать товары для ФСБ.

Как отмечает издание, эти две меры подчёркивают усиление экономического давления США на Россию. Однако многие американские парламентарии опасаются, что администрация пытается смягчить удар. Они призывают принять закон, который обязал бы Белый дом наложить ещё более жёсткие экономические санкции на Россию.

В американском правительстве утверждают, что санкции достаточно твёрдые и действуют в отношении более 200 российских компаний, банков, отдельных лиц, государственных чиновников и институтов, включая ближайших союзников самого Путина и главных олигархов. Кроме того, там напоминают, что помимо конфронтации США нужно ещё и сотрудничество с Россией по вопросам Ирана, Сирии и Северной Кореи.

Однако на слушаниях в сенате Сигал Манделкер, которая отвечает в администрации за санкции, заявила, что нынешних санкций достаточно, но грядут новые меры: «Хотя Россия и продолжает свою вредоносную деятельность, мы считаем, что этот авантюризм без сомнения сдерживается осознанием, что мы можем доставить ещё гораздо больше экономических страданий. И мы, не колеблясь, сделаем это, если её поведение не изменится заметным и значительным образом».

На другом слушании, в комитете сената по международным отношениям, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл отметил, что политика администрации в отношении России должна «продолжать повышать ставки, пока российская агрессия не прекратится, но при этом сохранять открытую дверь для диалога».

Издание отмечает, что американские санкции уже сильно сказались на российской экономике, но некоторые в конгрессе с этим не вполне согласны. Так, сенатор от демократов Джо Доннелли отмечает, что поведение России не изменилось: «Россия по-прежнему в Сирии, они по-прежнему на Украине, они по-прежнему используют кибератаки, они по-прежнему вмешиваются в наши выборы, они готовятся вмешаться в грядущие выборы». «Наши усилия были недостаточно эффективны», — согласен с ним сенатор-республиканец Тим Скотт.

Поэтому некоторые парламентарии предлагают более жёсткие санкции против России, в том числе те, что касаются государственного долга России — запретить инвесторам, банкам и всем остальным покупать российские государственные облигации. Впрочем, министр финансов Стивен Мнучин предостерёг законодателей от такого решения, поскольку оно может принести большой ущерб рынкам, в том числе и союзникам США. Эксперты считают, что от таких санкций экономика России может быть подорвана. Но некоторые конгрессмены говорят, что именно такое предостережение они и хотят сделать в адрес Москвы. Пока же, сетуют они, российскую экономику ещё не удалось санкциями «поставить на колени».

Кроме того, среди предполагаемых мер есть санкции против продажи российских вооружений — например, ракетных систем в Турцию. Также обсуждается возможность применить санкции против проекта российского газопровода «Северный поток — 2», хотя они могут привести к разладу с европейскими союзниками США, отмечает Wall Street Journal.

Комментарии читателей на сайте Wall Street Journal:

James Cobb: Какой результат всех нынешних санкций? Мы можем его подсчитать? Всё это хорошо звучит, но мы ничего не сделали, чтобы прекратить их поведение.

Jim Holmberg (в ответ James Cobb): Думаю, именно поэтому Влад (Владимир Путин. — ИноТВ) и не прикладывает никаких усилий, чтобы санкции сняли.

Timothy Corrigan: Готов поспорить, что Путин расстроен, что так помог Дональду.

Curtis Vaughan: Я чувствую надежду, ведь некоторые страны, которые нарушают американские интересы (многие), не выходят сухими из воды через дипломатию «кивков и подмигиваний».

Edward Hines: Билл Клинтон дал Северной Корее 2 атомных реактора для производства плутония, 5 миллиардов долларов для добычи урана и суперкомпьютеры и программное обеспечение для них для их программы баллистических ракет. Демократы эти факты не помнят.

Steven Weisbrod: Такое предательство, что Трамп по отношению к России гораздо жёстче, чем Обама. В конце концов, тот даже говорил, что станет мягче, когда его переизберут.