Gallup: большинство американцев предпочитают дипломатию санкциям против России

Как показал опрос Gallup, большинство американцев выступают за нормализацию отношений с Россией, а не за то, чтобы предпринимать против неё какие-либо меры. При этом в подавляющем большинстве они верят, что Россия на самом деле вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Сегодня, когда отношения между Россией и США особенно напряжённые, как показал опрос Gallup, простые американцы по-прежнему считают, что с Россией нужно попытаться наладить отношения, а не предпринимать против неё дипломатические или экономические меры. За первый вариант действий высказались 58% респондентов, тогда как за второй — лишь 36%. Как напоминают авторы исследования, похожий вопрос задавали в 1994 году, когда в шпионаже в пользу России был обвинён Олдрич Эймс, и тогда за санкции высказалось ещё меньше опрошенных — 20%.



Специалисты Gallup также обнаружили, что трое из четверых опрошенных следят за новостями о «вмешательстве» России в американские выборы — и это слегка выше среднего значения. Причём 75% респондентов считают, что Россия на самом деле вмешалась в американские выборы 2016 года, но половина из них верят, что ей удалось изменить их результаты, а другая половина — что нет.



Помимо прочего, у аналитиков получилось установить, что те, кто пристально следит за развитием ситуации, скорее призывают к тому, чтобы предпринять против России твёрдые шаги, тогда как респонденты, которые не интересуются новостями по данной тематике, в подавляющем большинстве своём выступают за нормализацию отношений.



Если смотреть по партиям, то демократы уверены, что Россия вмешалась в выборы и смогла изменить результаты голосования — таковых среди них 78%. Из республиканцев такой точки зрения придерживаются, наоборот, только 9%. Соответственно, республиканцы в большинстве своём высказываются за нормализацию отношений с Россией, а у демократов взгляды поделились примерно поровну.



В итоге, делают вывод в Gallup, хотя напряжённость между двумя странами и сохраняется, простые американцы склонны считать, что США лучше попытаться наладить отношения с Москвой. При этом если после развала Советского Союза американцы положительно относились к России, то последние пять лет их мнение изменилось. Недавняя встреча Путина и Трампа должна была исправить отношения между двумя странами, но тот факт, что Трамп встал на сторону Путина в вопросе о российском вмешательстве в американские выборы, отразился на ситуации.



Лидеры тогда договорились о вероятной новой встрече, однако, как пишут на сайте Gallup, американцы не ждут многого от второго саммита. Больше того, только 35% опрошенных считают, что Трамп правильно ведёт себя с Россией.