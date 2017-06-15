Gallup: отношения Трампа с Россией одобряют меньше трети американцев С одобрением о российской политике Трампа высказались лишь 30% опрошенных американцев, сообщает Gallup. По мнению экспертов, это связано с продолжением и активизацией расследования возможных связей команды Трампа с Россией. Как отмечает Gallup, Трамп в принципе ни по одному из вопросов не набрал больше половины голосов в свою пользу, а его общий рейтинг поддержки составил около 38%. 15 июня 2017 Gallup

Gallup: украинцы снова увидели в НАТО угрозу По данным исследовательской компании Gallup, на сегодня большая часть жителей Украины, считавшейся «потенциальным членом НАТО», рассматривает альянс как угрозу. Это же относится и ко многим другим странам, входящим в «сферу влияния России». А вот большая часть восточноевропейских стран надеется на защиту НАТО от «военной и политической экспансии» Москвы, поэтому вопрос об участии США в блоке на данный момент очень важен, полагают аналитики. 13 февраля 2017 Gallup

Gallup: Северная Корея лишила Россию звания «главного врага США» Согласно опросу, проведенному исследовательской компанией Gallup, в этом году Россия уступила Северной Корее первую строчку в списке «главных врагов США». Как отмечают аналитики, 58 процентов совершеннолетних американцев видят в военном потенциале Пхеньяна «критическую» угрозу для безопасности Соединенных Штатов. 23 февраля 2016 Gallup

Gallup: Уровень жизни украинцев побил все рекорды Уровень жизни украинцев еще никогда не достигал столь низких отметок. К такому выводу пришли аналитики из компании Gallup. По их исследованиям, украинцы не удовлетворены экономической ситуацией в стране и своим уровнем в жизни и не думают, что в ближайшие пять лет обстановка может кардинально измениться. 5 января 2016 Gallup

Gallup: Рейтинг Порошенко ниже, чем у Януковича накануне «евромайдана» Украинцы разочаровались в своем президенте. Такой вывод сделала компания Gallup на основании результатов своего исследования. По данным опроса тысячи украинцев, на данный момент действия Петра Порошенко одобряют только 17% респондентов. Gallup напоминает, что сразу же после избрания деятельность украинского президента поддерживали 47% жителей страны. 27 декабря 2015 Gallup