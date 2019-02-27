Gallup: больше всего американцев считают Россию главным врагом США

Как показал опрос Gallup, за прошедший год негативный имидж России среди американцев лишь ухудшился. Так, впервые большинство жителей США заявили, что военная мощь Москвы представляет угрозу для интересов Америки, а треть опрошенных назвала Россию главным врагом Соединённых Штатов.

В целом негативно к этой стране относятся 73% американцев.

В частности, 52% американцев оценили военную мощь России как «критическую угрозу» для жизненно важных интересов США. В 2016 году схожей точки зрения придерживались лишь 39% американских граждан, в 2004 году — всего 18%.

Главным врагом США Россию теперь считают 32% американцев, а ещё в прошлом году подобным образом о ней отзывались лишь 19% опрошенных. По данному показателю Москва в этом году стала лидером, потеснив с первого места Северную Корею, которую в 2018 году главным врагом назвали 51% жителей Соединённых Штатов. В нынешнем году Пхеньян лишь на третьей строчке с 14%, уступив также Китаю, который упомянули 21% респондентов.

Как указывает Gallup, в целом в этом году все негативные показатели восприятия России среди американцев достигли рекордных отметок.

«Даже до того как на российском государственном телевидении показали, какие именно американские военные объекты могут стать целью для ядерного удара России в том случае, если она решит выпустить ракеты по США, американцы уже начали относится к России все более настороженно. Эта тенденция продолжалась при Трампе, но началась она ещё во время президентского правления Барака Обамы», — пишет Gallup.

Данный опрос проводился с 1 по 10 февраля и совпал по времени с заявлением администрации Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон обосновал свой шаг тем, что Москва не соблюдает условий этого соглашения, указывается в статье.