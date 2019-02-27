Sky: британцы не доверяют власти и считают свою страну расистской

Недавний опрос общественного мнения, проведённый Sky News, показал, что в британском обществе существуют глубокий раскол. Большинство жителей Соединённого Королевства испытывает серьёзное недоверие к своему правительству, политическим лидерам и мейнстримовым СМИ. При этом многие полагают, что в их стране господствуют расистские и исламофобские настроения, обращает внимание телеканал.

Новый опрос проведённый Sky News показал, что в британском обществе существует серьёзный раскол. Жители Соединённого Королевства не доверяют представителям власти и смотрят на будущее своей страны с пессимизмом.

Три четверти опрошенных считают, что британское общество разобщено. Причём эта точка зрения особенно распространена среди молодых людей. Показательно и то, как к этой теме относятся в различных регионах страны. 81% респондентов в Уэльсе и Шотландии убеждены в социальном расколе, в то время как в Лондоне этот показатель чуть ниже — 71%.

Участники опроса Sky News расходятся во мнениях относительно главного источника этой проблемы. 42% указывают в качестве основной причины раскола брексит. В то же время 23% винят в сложившейся ситуации политиков, а 14% — иммиграцию.

Если верить опросу, королевская семья, полиция и Вооружённые силы пользуются высоким уровнем доверия среди британцев. Но при этом большинство жителей страны с подозрением относятся к правительству, парламенту и мейнстримовым СМИ.

Многих британцев не устраивает работа государственных структур. Они считают «предательством» то, как власти и крупный бизнес пытаются решить проблему выхода страны из ЕС. Более того, по мнению 87% респондентов, политическим лидерам откровенно плевать на избирателей. Впрочем, треть опрошенных признаёт, что слабо разбирается во внутренней политической жизни.

Примечательно, что британцы смотрят на своё личное будущее с большим оптимизмом, чем на будущее Соединённого Королевства. Более половины респондентов (51%) думают, что они движутся в верном направлении, но только пятая часть британцев может сказать то же самое об экономике и текущем курсе страны в целом.

Наибольшую тревогу у Sky News вызывает тот факт, что едва ли не половина участников опроса называет Великобританию расистской страной, причём такого мнения придерживаются 65% людей в возрасте от 18 до 24 лет. Кроме того, заметное число (62%) считают британское общество исламофобским.

Основатель организации Tell MAMA, которая отслеживает преступления на религиозной почве, Фияз Мугал подтвердил изданию, что в Соединённом Королевстве наблюдается рост антимусульманских настроений. Однако, по его словам, они ощущаются особенно остро из-за социальных сетей.

Вместе с тем, несмотря на вызванное брекситом политическое недовольство, опрос телеканала показывает, что большинство британцев (70%) довольно своей жизнью. «Это доказывает, что главные причины, вызывающие неудовлетворённость — это душевное расстройство, безработица и одиночество, — заявил Sky News представитель кафедры философии Оксфордского университета Майкл Плант. — Люди часто не учитывают политику, отвечая на вопросы о счастье, потому что, по их вполне справедливому мнению, она не сильно влияет на их повседневную жизнь».