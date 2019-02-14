Die Welt: в списке главных угроз немцы выделили США первое место

Немцы считают, что в ближайшие годы самая большая опасность для мира будет исходить от американцев, пишет Die Welt. В этом убеждены 56% граждан Германии, что показали результаты недавнего социологического опроса. Также жителей ФРГ беспокоят усиление влияния ислама в их стране и преступность среди беженцев, рассказывает немецкое издание.

Больше всего немцы боятся США, пишет Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого Институтом демоскопии в Алленсбахе. 56% граждан Германии убеждены, что в ближайшие годы самая большая опасность для мира будет исходить именно от американцев.

На втором месте в списке главных угроз находится Северная Корея (45%), за ней Турция (42%), а потом Россия (41%), продолжает издание. При этом в Восточной Германии России опасаются только 21% опрошенных. Иран же в общегерманском рейтинге занимает шестое место (29%), а Китай — восьмое (26%).

На восприятие людьми ситуации в мире сильно влияет их отношение к тому или иному главе государства, прокомментировал результаты опроса профессор Центра стратегии и высшего руководства Клаус Швайнсберг. Дело в том, что немцы не доверяют главе Белого дома Дональду Трампу.

Также респондентам предлагалось назвать ряд абстрактных факторов, которые представляют наибольшую угрозу для стабильности в мире. 62% граждан ФРГ отнесли к этой категории «поведение определённых глав государств», 52% — «военные конфликты», 43% — «глобальное потепление».

Около половины немцев считают, что живут «в особенно неспокойные времена». Только треть опрошенных считают, что 10-15 лет назад «ситуация в мире была такой же». При этом большинство (73%) убеждено, что в Германии они находятся «в безопасности» или даже «в большой безопасности». По сравнению с предыдущими годами немцев уже не так пугают террористические атаки, насильственные преступления и кражи, а также финансовые трудности, то есть инфляция и снижение заработка.

Но в то же время граждане ФРГ обеспокоены ростом экстремизма в Германии. 49% опасаются, что немецкое общество может расколоться. 61% отмечают, что разрыв между бедными и богатыми становится всё больше. Почти половина опрошенных встревожены усилением влияния ислама в Германии и тем, что среди беженцев много преступников.

Также немцев беспокоят проблемы личного характера. Четверо из десяти боятся стареть. Они опасаются проблем с деменцией, встревожены тем, что им может потребоваться уход. Также 37% переживают, что им может не хватить денег в старости.