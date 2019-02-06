Karar: в Турции снова воспринимают США как самую серьёзную угрозу

Как показывают опросы, Соединённые Штаты занимают лидирующее место в рейтинге стран, представляющих «угрозу» с точки зрения жителей Турции. Подавляющее большинство населения Турции обеспокоено политикой, которую проводит Вашингтон в отношении их страны и соседних регионов, и это лишь подпитывает негативное восприятие Америки, сообщает Karar. В то же время более половины опрошенных выступают за сохранение членства Турции в НАТО и за её вступление в ЕС, говорится в статье.