FAZ: немцы считают Китай более надёжным партнёром, чем США

Больше половины немцев считает, что Германия должна ещё больше дистанцироваться от США — таковы результаты недавно проведённого опроса, сообщает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, значительная часть респондентов считает Китай более надёжным партнёром для ФРГ. Депутат бундестага Норберт Рёттген отметил, что результаты опроса «прискорбны», но «неудивительны».

За два года президентства Дональда Трампа доверие немцев к США резко упало, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на результаты опроса, проведённого организацией «Атлантический мост» и институтом изучения общественного мнения Civey. 85% респондентов назвали отношения между Германией и США «негативными». Кроме того, значительная часть опрошенных считает, что теперь Китай является для ФРГ более надёжным партнёром, чем США и необходимо ещё сильнее дистанцироваться от американских партнёров.

Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рёттген прокомментировал результаты опроса, сказав, что они «в целом, неудивительны, и, тем не менее, прискорбны». Рёттген подмечает противоречия: отдаление от США означает, что Германия должна больше тратить на безопасность, однако лишь четверть опрошенных считает, что ФРГ следует повысить взносы в НАТО до требуемых 2% ВВП.

Изданием приводится мнение политолога Михаэля Верца, который отмечает, что в Германии устоялся «нейтральный настрой», обусловивший «флегматичность» немцев в условиях постоянно меняющегося положения на мировой арене. Именно поэтому, 80% опрошенных высказались против операций бундесвера в других странах, а 50% поддержали идею о том, что бундесвер должен быть заменён общеевропейской армией.

Что касается угроз для Германии, то респонденты, в первую очередь, выделили правый популизм, протекционизм, миграцию и исламский терроризм.

Frankfurter Allgemeine пишет, что Норберт Рёттген и представители организации «Атлантический мост» восприняли результаты опроса как толчок к тому, чтобы больше говорить о внешней политике и о роли и задачах Германии в мире. Рёттген отметил, что пример вопроса об антироссийских санкциях доказывает, что интенсивные обсуждения могут привести к лучшему пониманию интересов страны. Как информирует издание, больше половины опрошенных высказались за сохранение, или даже ужесточение текущих санкций ЕС против России.