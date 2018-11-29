Welt: большинство немцев охладели к США при Трампе

Немцы и американцы охладели друг к другу, причём граждане Германии сильнее ощущают растущую отчуждённость между странами, пишет немецкая газета Die Welt. По результатам опроса исследовательского фонда в Гамбурге, 73% немцев относятся к США «плохо» или «очень плохо» — а это заметное ухудшение по сравнению с прошлым годом.

Отчуждённость между немцами и американцами растёт, сообщает немецкая газета Die Welt. При этом Германия настроена в отношении США намного более скептически, чем наоборот — к такому выводу пришли исследователи Фонда имени Кёрбера в Гамбурге и партнёрский институт в США.

Опрос показал, что 73% респондентов в Германии охарактеризовали своё отношение к США как «плохое» или «очень плохое», это на 17% больше, чем было в прошлом году. В то же время, 70% американцев оценили своё отношение к Германии как «скорее хорошее» или «очень хорошее». По сравнению с 2017 годом этот показатель слегка увеличился, отмечает издание.

Как сообщается в статье, отчуждение между обеими странами очевидно, если посмотреть на данные регулярных опросов Фонда имени Кёрбера, проводимого среди случайно выбранных 1005 граждан Германии по поводу их доверия к тому или иному американскому президенту. В эпоху Джорджа Буша — младшего с 2001 по 2008 год этот показатель упал с 51% до 14%, в начале президентского срока Барака Обамы достиг 93%, снова опустился до 71% на волне разоблачения прослушки со стороны американских спецслужб в 2013 году и позднее вырос до 86%. Однако о хорошем отношении и доверии к Дональду Трампу в прошлом году заявило лишь 11% немцев.

Согласно опросу, США остаются вторым по значимости партнёром Германии после Франции. Тем не менее их рейтинг одобрения среди немцев снизился с 43% в прошлом году до 35% в текущем. Для американцев Германия в качестве важного партнёра опустилась с третьего места (12%) на седьмую позицию (9%). При этом почти половина немцев (47%) придерживается мнения, что Германия должна меньше сотрудничать с США, а 72% требуют, чтобы Германия вела свою внешнюю политику более независимо от Вашингтона.

Кроме того, выяснилось, что 30% опрошенных считают самой большой проблемой для немецкой внешней политики миграционный вопрос, тогда как 28% видят основное затруднение для Германии в её отношениях с США и президентом Дональдом Трампом. Сложными остаются также отношения с Турцией: 61% немцев считают, что Германия должна больше дистанцироваться от Анкары, и только треть выступают за сближение.

Что касается представлений о НАТО и расходах на оборону, 63% немцев относятся к альянсу положительно, но 55% придерживаются убеждения, что Германия должна вести себя сдержанно во внешнеполитических конфликтах. 43% опрошенных высказались за повышение расходов на оборону, а это на 8% больше, чем в прошлом году. Между тем, 40% респондентов считают, что эти расходы должны сохраняться на нынешнем уровне.

Раскол среди немцев обозначился в связи с оценкой правильности расширения ЕС на восток в 2004 году, продолжает издание. 46% его одобряют, и 46% считают это решение неверным. Зато большинство немцев требуют ясности в отношениях с Польшей или Венгрией: 74% опрошенных приветствуют санкции против стран ЕС, если те нарушают базовые европейские ценности.

Как показали опросы, граждане Германии скептически настроены по отношению к Евросоюзу: 77% отметили, что уровень сплочённости в последнее время снизился. 63% считают, что ЕС выбрал неправильный путь для решения проблем. 71% придерживаются мнения, что на выборах в Европарламент в 2019 году больше голосов наберут партии евроскептиков, пишет Die Welt.