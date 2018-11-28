Der Spiegel: зависит от поведения — ЕС планирует ужесточить санкции против России

Из-за роста напряжённости в «крымском конфликте» Евросоюз планирует ужесточить штрафные меры в отношении Москвы, сообщает Der Spiegel. «Мы обсудим вопрос новых санкций на ближайшем заседании», — заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По её словам, всё будет зависеть от анализа фактов и дальнейшего поведения России и Украины.

Из-за роста напряжённости в «крымском конфликте» Европейский союз планирует ввести новые санкции против Российской Федерации, сообщает Der Spiegel.

«Мы обсудим вопрос новых санкций на ближайшем общем заседании», — заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль после встречи с главой немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маасом в Берлине.

В настоящий момент, уточняет издание, Австрия председательствует в Совете ЕС.

При этом Кнайсль отметила, что решение об ужесточении штрафных мер в отношении России будет принято лишь после того, как в последний инцидент между Украиной и Российской Федерацией в Керченском проливе будет внесена ясность.

«Всё зависит от анализа фактов и дальнейшего поведения сторон», — подчеркнула глава австрийского МИД.

По словам же министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, события в Азовском море свидетельствуют о том, что «аннексия» Крымского полуострова Российской Федерацией не перестаёт быть «проблемой для всей Европы в сфере безопасности».

«Поэтому Россия должна в кратчайшие сроки отпустить задержанные корабли и моряков», — потребовал в ходе пресс-конференции в Берлине глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас.