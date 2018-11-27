Hannoversche Allgemeine: немецкая экономика боится нового украинского шока

События в Керченском проливе произошли очень некстати, пишет Hannoversche Allgemeine. Ведь на этой неделе должен пройти Немецко-украинский экономический форум. На нём планировалось обсудить возможные варианты углубления сотрудничества двух стран в сфере экономики, но конфликт Киева с Россией грозит срывом всех договорённостей, объясняет немецкое издание.

Для немецкой экономики политическая или военная напряжённость никогда не была поводом для радости, пишет Hannoversche Allgemeine Zeitung. А в случае с Украиной и событиями в Керченском проливе ещё и момент оказался очень неподходящим, подчёркивает автор статьи. Дело в том, что в четверг на этой неделе в Берлине должна пройти очень важная инвестиционная конференция, а именно Немецко-украинский экономический форум. Его должны были посетить премьер-министр Украины Владимир Гройсман, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Эрик Швайцер.

На конференции планировалось обсудить возможные варианты углубления сотрудничества двух стран, но конфликт с Россией грозит срывом всех договорённостей. И теперь «немецкая экономика боится нового украинского шока», подчёркивает издание.

«Нас очень беспокоит то, что происходит в Азовском море. На фоне хрупкого статус-кво из искр, которые там летают, может разгореться сильный пожар», — предостерегла исполнительный директор Восточного комитета и Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы Ута Кохловски-Каджая. По её словам, оба порта в Бердянске и Мариуполе жизненно важны для украинской торговли. Она считает, что Россия должна предоставить украинским кораблям беспрепятственный проход через Керченский пролив: «Мы надеемся, что немецкое правительство и Франция как участники нормандского формата смогут оперативно посадить стороны конфликта за стол переговоров».

За пределами ЕС Украина — это второй по важности восточноевропейский рынок сбыта для Германии. На Украине работают 2000 предприятий, финансируемых из Германии. В 2016 году в Киеве появилась немецко-украинская торговая палата. Когда начался российско-украинский конфликт объём торговли между Германией и Украиной сильно сократился, но в последнее время ситуация наладилась. В 2017 товарообмен вырос на 22% и достиг €6,6 миллиардов. Положительный тренд сохранялся и в первые девять месяцев этого года. Но из-за ситуации в Азовском море всё может измениться.