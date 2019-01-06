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Bild: США наступают России на пятки в немецком рейтинге угроз

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Просто поразительно, как жители Германии ответили на вопрос о том, какая страна представляет самую большую угрозу для мира, пишет Bild. Как выяснилось в ходе нового исследования, граждане ФРГ считают Россию едва ли более опасной для международной безопасности, чем США, отмечает немецкий таблоид.
Bild: США наступают России на пятки в немецком рейтинге угроз
Reuters

Какая страна представляет самую большую угрозу для мира? «Просто поразительно», как жители Германии ответили на этот вопрос, пишет Bild.

Согласно результатам последнего опроса немецкого исследовательского института Forsa, граждане ФРГ видят в Соединённых Штатах (55%) практически такую же угрозу для мирового порядка, как и в Российской Федерации (56%), поясняет издание.

За Россией и США с большим отставанием следуют Северная Корея (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%), уточняет Bild.

Как выяснилось, жители Германии в возрасте от 30 до 44 лет (63%) и от 45 до 59 лет (58%) считают главной угрозой для международной безопасности именно Соединённые Штаты, тогда как Российскую Федерацию таковой назвали граждане ФРГ в возрасте от 18 до 29 лет (44%) и старше 60 лет (60%).

Если же брать во внимание политические предпочтения респондентов, то главной угрозой для глобальной безопасности Россию назвали сторонники союза партий ХДС/ХСС (59%) и Свободной демократической партии Германии (66%).

В свою очередь, «особо опасными» для мирового порядка Соединённые Штаты считают жители ФРГ, симпатизирующие Социал-демократической партии Германии (63%) и Левой партии (82%), подчёркивает немецкий таблоид.

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