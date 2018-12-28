Die Welt: большинство немцев с пессимизмом смотрят в 2019 год

Несмотря на экономический рост большинство немцев гложет чувство безысходности и желание перемен, пишет Die Welt. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения в Германии, проведённого службой Ipsos. Только 17% немцев ждут прихода 2019 года с оптимизмом, подчёркивает издание.
Несмотря на Рождество и Новый год декабрьские ночи всё равно навевают немцам «ощущение безысходности», пишет Die Welt. Хотя граждане Германии и замечают последствия экономического роста, всё же большинство из них с пессимизмом смотрят в 2019 год. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого службой Ipsos.
Только 17% немцев ждут прихода нового года с оптимизмом. При этом явной причины таким настроениями нет, утверждает автор статьи. Исследование лишь доказывает слова немецкого публициста Йоханнеса Гросса, сказанные им в 70-ые годы: «Федеративная республика Германия — это страна с плохим настроением, но её жители счастливы и довольны». И этот парадокс существует уже давно. Зная это, к результатам опроса стоит относится также серьёзно, как к ворчаниям своей бабушки, которая храпела всю ночь, а с утра говорит, что не сомкнула глаз, советует автор.
С другой стороны, в Германии сейчас ощущаются настроения, которые во всё более явной и опасной форме проявляются и в остальной Европе, отмечает издание. Это разочарованность в устоявшемся порядке, вызывающая мигрень скука и желание перемен без чёткого представления о том, что будет за ними.
Те, кто пережил времена правления Гитлера и Сталина, умеют ценить стабильность и понимают, что ситуация может ухудшиться в любой момент. Но сейчас такое отношение к происходящему в стране и Европе встречается всё реже. Немцы всё меньше ценят Европейский союз, западную коалицию и демократию. И новый пессимизм вполне вписывается в эту картину и может даже усилить некоторые тенденции, опасается автор.
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