20 minutes: если бы выборы президента прошли сегодня, Ле Пен опередила бы Макрона в первом туре

02:58 В США потерпел крушение легкомоторный самолёт В американском городе Лоди потерпел крушение легкомоторный самолёт.

02:44 В РВСН заявили о скором начале испытаний МБР «Сармат» Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что лётные испытания новой российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пройдут на космодроме Плесецк в ближайшее время.

02:30 Порошенко назвал условия поддержки Украины со стороны ЕС Украинский лидер Пётр Порошенко рассказал, при каких условиях Европейский союз будет поддерживать Украину.

02:17 Командующий РВСН прокомментировал возможный выход США из ДРСМД Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев прокомментировал возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

01:57 Оператор французских автострад рассказал об убытках от протестов «жёлтых жилетов» Оператор французских автострад Vinci Autoroutes рассказал об ущербе, нанесённом протестами «жёлтых жилетов».

01:45 Асад провёл переговоры с помощником главы МИД Ирана Президент Сирии Башар Асад и помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари обсудили во время встречи в Дамаске формирование конституционной комиссии Сирии.

01:32 В РВСН заявили о планах получить до конца года около 100 новых образцов вооружения Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что РВСН должны получить до конца года около 100 новых образцов вооружения, включая ракетные комплексы «Ярс».

01:15 В США умер один из создателей сервиса Vine Колин Кролл Один из создателей мобильного приложения Vine Колин Кролл скончался в возрасте 34 лет.

00:57 «Монако» проиграл «Лиону» в матче Лиги 1 «Монако» потерпел поражение от «Лиона» в матче 18-го тура французской Лиги 1.

00:53 Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём РВСН Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

00:47 «Барселона» разгромила «Леванте» в матче Примеры, Месси оформил хет-трик Каталонская «Барселона» одержала разгромную победу над валенсийским «Леванте» в матче 16-го тура испанской Примеры.

00:39 Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Аризону» в матче НХЛ «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

00:33 «Рейнджерс» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

00:19 Трефилов считает, что сборная России отвратительно сыграла с Францией в финале ЧЕ по гандболу Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал поражение своих подопечных от национальной команды Франции в финале чемпионата Европы.

00:19 Мадуро отказался ехать на инаугурацию Болсонару Венесуэльский лидер Николас Мадуро не станет принимать участие в церемонии инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару.

00:04 «Манчестер Юнайтед» повторил свой худший результат за последние 28 лет по числу набранных очков «Манчестер Юнайтед» повторил свой худший результат за последние 28 лет по числу набранных очков в матчах чемпионата Англии по футболу.

23:55 Порошенко рассказал о трёх «важных шагах» для Украины на следующие пять лет Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в следующие пять лет Украина должна будет «достичь мира», справиться с экономическими проблемами и достичь критериев для вступления в ЕС и НАТО.

23:53 «Ливерпуль» обновил рекорд клуба по продолжительности беспроигрышной серии в АПЛ «Ливерпуль» обновил клубный рекорд по количеству матчей без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ).

23:45 Во Франции обсудят проведение референдумов гражданской инициативы Требование движения «жёлтых жилетов» об организации референдумов гражданской инициативы, на которых будут рассматриваться вопросы государственной важности, обсудят во Франции, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

23:32 В Москве при пожаре в квартире погибли два человека На юго-западе Москвы в результате пожара в квартире жилого дома погибли два человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по столице.

23:30 Клуб «Валдай» впервые принял участие в Дохийском форуме Международный дискуссионный клуб «Валдай» впервые принял участие в деловой программе 18-го Дохийского форума. 16 декабря он провёл собственную сессию на тему «Растущая роль России в мире».

23:23 Велогонщица Шмелёва стала второй в кейрине на этапе КМ в Лондоне Россиянка Дарья Шмелёва заняла второе место в дисциплине кейрин на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Лондоне.

23:21 Глава «новой церкви» Украины рассказал, каким будет первое решение после получения томоса Первым решением Украинской поместной православной церкви после получения томоса будет формирование руководящих органов «новой церкви», заявил её митрополит Епифаний.

23:10 FISU предложила профинансировать участие сборной Украины в Универсиаде-2019 Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин сообщил, что организация предложила профинансировать участие сборной Украины в зимней Универсиаде 2019 года, которая пройдёт в Красноярске.

23:10 Президент Судана прилетел в Сирию Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад встретился с лидером Судана Омаром аль-Баширом, который прибыл в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.

22:58 Видеообзор хоккейного матча Кубка Первого канала Россия — Финляндия Сборная России по хоккею одержала разгромную победу над командой Финляндии со счётом 5:0 в матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала и стала обладателем трофея.

22:55 Трое украинских военных погибли в ДТП во Львовской области В результате ДТП во Львовской области погибли четыре человека, в том числе трое украинских военнослужащих. Об этом сообщается в Facebook украинской Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

22:42 Колобков прокомментировал выступление сборной России на ЧМ по плаванию в Китае Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал выступление национальной команды страны на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, прошедшем в китайском Ханчжоу.

22:38 Спецпредставитель США обсудит в Сеуле денуклеаризацию КНДР Спецпредставитель Госдепартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивен Биган совершит визит в столицу Южной Кореи для обсуждения денуклеаризации КНДР.

22:33 «Наполи» победил «Кальяри» в матче Серии А благодаря голу на 91-й минуте «Наполи» одержал победу над «Кальяри» в матче 16-го тура итальянской Серии А.

22:27 Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до пяти Ещё один пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался.

22:22 В ЦПВС сообщили об обстрелах Латакии и Алеппо со стороны боевиков Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин в ходе брифинга сообщил, что боевики обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также районы города Алеппо.

22:11 Избившему демонстранта экс-советнику Макрона предъявлены новые обвинения Французские правоохранительные органы предъявили новые обвинения Александру Беналля, бывшему советнику президента страны Эммануэля Макрона, в связи с его действиями на первомайской демонстрации.

22:08 Григоренко, Гусев, Токранов и Сорокин признаны лучшими игроками Кубка Первого канала Хоккеисты сборной России Михаил Григоренко, Никита Гусев, Василий Токранов и Илья Сорокин признаны лучшими игроками второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

22:02 Порошенко ответил на вопрос об участии в президентских выборах Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в настоящее время он не готов сказать, будет ли участвовать в президентских выборах в стране в марте 2019 года. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

21:54 Локтионов рассказал о своей травме, полученной на Кубке Первого канала Нападающий сборной России и ярославского «Локомотива» Андрей Локтионов рассказал о характере своей травмы, полученной на домашнем этапе Еврохоккейтура — Кубке Первого канала.

21:47 Кожемяко победил на выборах главы Приморья Самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко одержал победу на повторных выборах главы региона по итогам подсчёта 100% протоколов.

21:42 Хоккеист Плотников: футболистам, которые чаще играют при 70 тысячах, завидуем Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников высказал мнение об организации матча Кубка Первого канала с национальной командой Финляндии, который прошёл на футбольном стадионе «Газпром Арена».

21:41 В ДТП с автобусом в Кировской области погиб один человек В результате столкновения автобуса с легковым автомобилем в Кировской области погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

21:29 Порошенко извинился за обещание завершить конфликт в Донбассе Президент Украины Пётр Порошенко извинился за своё обещание завершить боевые действия в Донбассе за короткий срок и заявил, что «ему за это стыдно». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

21:24 Женская сборная России по гандболу проиграла Франции в финале чемпионата Европы Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Франции в финале чемпионата Европы по гандболу 2018 года.

21:21 ФХР намерена и в будущем проводить хоккейные матчи на футбольных стадионах Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что организация намерена и в будущем проводить матчи на футбольных стадионах.

21:15 В посольстве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Швейцарии россиян В настоящее время в больнице остаются двое россиян, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса в Швейцарии, остальных выписали после оказания медицинской помощи.

21:08 Саночник Репилов выиграл спринт на этапе КМ в Лейк-Плэсиде Россиянин Роман Репилов занял первое место в спринте на этапе Кубка мира по санному спорту в американском Лейк-Плэсиде.

21:03 В МЧС предупредили о тумане и гололедице в Москве в ближайшие часы В Главном управлении МЧС по Москве предупредили о том, что в российской столице в ближайшие часы ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщается на сайте главка.

20:55 Дубль Шакири помог «Ливерпулю» победить «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

20:52 Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после подсчёта 99,68% голосов Самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко по итогам подсчёта 99,68% протоколов лидирует на повторных выборах главы региона.

20:46 Воробьёв: я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу своих подопечных над национальной командой Финляндии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

20:43 Твит с видео Redfish о протестах в Париже стал вирусным Твит с видео проекта телеканала RT Redfish о протестах в Париже стал вирусным в соцсети Twitter. Ролик стал виральным в том числе и в русскоязычном сегменте социальной сети.