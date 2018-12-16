20 minutes: если бы выборы президента прошли сегодня, Ле Пен опередила бы Макрона в первом туре

Если выборы главы Франции проходили сегодня, Марин Ле Пен опередила бы Эммануэля Макрона по количеству голосов в первом туре, сообщает 20 minutes со ссылкой на результаты нового опроса. Как отмечает издание, рейтинг одобрения президента Франции продолжает последовательно снижаться. Сегодня его деятельностью довольны лишь 23% французов.
По результатам опроса, проведённого Французским институтом изучения общественного мнения, если бы президентские выборы проходили сегодня, в разгар кризиса «жёлтых жилетов», лидером в первом туре голосования стала бы Марин Ле Пен, сообщает 20 munutes. Она набрала бы 27% голосов, на два пункта обогнав Эммануэля Макрона.
При этом, как отмечает издание, Эммануэль Макрон также показал бы сегодня лучший результат по сравнению с 2017 годом: сегодня он завоевал бы доверие 25% избирателей, а не 24%, как в прошлый раз.
Несмотря на это, рейтинг популярности французского президента продолжает снижаться, как показал другой опрос, проведённый той же организацией. На сегодня довольны деятельностью лидера страны 23% французов — на 2% меньше, чем в прошлом месяце. Количество недовольных же, напротив, выросло за месяц с 73% до 76%.
Как напоминает газета, предшественник Макрона Франсуа Олланд на том же этапе своего президентского срока пользовался поддержкой 22% французов, в то время как деятельностью Николя Саркози были довольны 44% граждан страны.
Аналогичное падение популярности переживает и премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Если в июне 2017 года его работу одобряли 64% французов, сегодня деятельностью главы правительства доволен лишь 31%.
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