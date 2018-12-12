Эксперт BFM TV: ожидали большего, а не только «покаяний» Макрона в ошибках

В своём выступлении по следам недавних протестов Макрон затронул все острые темы и даже покаялся в ошибках, допущенных в отношении пенсионеров, отметил политолог Кристоф Барбье беседе на канале BFM TV. Однако, по его словам, заявления президента Франции не оправдали ожидания основной массы людей. В связи с этим политолог полагает, что главным в нынешней кризисной ситуации в ближайшие дни остаётся проблема «пятого акта», новой волны протестов.

Кристоф Барбье, оправдал ли президент Франции ожидания? Если судить по первой реакции, то нет.

КРИСТОФ БАРБЬЕ: Разумеется, для основной массы людей этих заявлений недостаточно. Но их в любом случае будет недостаточно, потому что многие ожидали большего, многим нужно больше, чтобы их жизнь стала лучше. И тем более, когда вы опускаетесь до уровня тех, кто в самом низу, вы раздражаете тех, кто находится выше. Подобная ситуация складывается каждый раз, когда проводятся усовершенствования.

Далее, если прислушаться к претензиям основной массы, возникают две проблемы: часть людей хочет зарабатывать больше, работая меньше, а остальные считают, что, чтобы выйти из положения, нужно такое усилие, которое экономика Франции не выдержит, так как, естественно, из-за этого выплата зарплат станет неподъёмным грузом для компаний.

Итак, этого недостаточно, по мнению основной массы людей, но если смотреть шире, президент всё равно провёл значительную работу. Макрон в какой-то мере затронул все темы. Он говорил и о зарплатах, и о пенсионерах. Он говорил о вопросах общенационального значения. Он даже объяснил, что граждане, не состоящие в партиях, могли бы участвовать в обсуждении вопросов. Он описал проект, похожий на проект референдума гражданских инициатив. Нет необходимости состоять в партии, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждении. Это практически референдум.

А затем президент в своём сдержанном выступлении попросил прощения, возвращаясь к ошибкам, совершённым, в частности, в отношении пенсионеров. Он признал, что это были весьма серьёзные действия, но они были несправедливы. Итак, вчера он проделал большую работу, а теперь премьер-министру нужно детально проработать вопрос . А затем уже необходимо будет обсудить выход из кризиса.

Избежим ли мы «пятого акта»*? Это ключевой вопрос ближайших дней.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.

*Имеется в виду новая волна протестов. Всего их было четыре. (прим. ИноТВ)