BFM TV: специалисты не нашли в Twitter причастности России к «жёлтым жилетам»

Британские журналисты поспешили обвинить Россию в том, что она якобы причастна к попыткам манипуляции информацией в социальных сетях на тему массовых протестов во Франции. Однако BFM TV приводит в своей статье мнение специалистов по информационной безопасности, которые провели собственные исследования и пришли к выводу, что сейчас нет никаких признаков российского вмешательства в протесты «жёлтых жилетов».

В соцсетях изображают ситуацию во Франции как практически гражданскую войну, пишет на своём сайте BFM TV, и связано это с использованием ложной и сфабрикованной информации. Специалисты говорят о том, что в Facebook и Twitter замечена подозрительная активность, и в итоге на основании анализа порядка 200 страниц Twitter газета The Times выпустила статью, в которой обвиняет Россию в причастности к манипуляциям информацией.

Впрочем, как отмечают журналисты BFM TV, обвинять Россию на основании лишь этих данных было бы поспешно. Тем более и французские власти не спешат с выводами. Генеральный секретариат по национальной обороне начал следствие в отношении механизмов, которые использовались для оказания влияния в интернете. При этом там отмечают, что необходимо тяжёлое и сложное расследование.

В свою очередь, и сама Москва отрицает какую-либо причастность к движению «жёлтых жилетов». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, и назвал подобные обвинения клеветой.

Как отмечают авторы статьи, многие эксперты попытались провести анализ этой подозрительной деятельности в интернете, которая якобы подогревала ярость «жёлтых жилетов». Но в основном они высказываются с осторожностью.

«Российского влияния не видно, — сделал вывод специалист по безопасности Батист Робер, который проанализировал 257090 твитов на английском, касающихся этих протестов. — Там скорее собрание европейских националистов, любителей теорий заговора, сторонников Трампа, которые пытаются выдать ситуацию во Франции за катастрофу, вплоть до гражданской войны». То было исследование англоязычных сообщений, то есть того, как воспринимают движение из-за рубежа. Дальше Робер стал заниматься записями на французском, и уже собрал миллион твитов.

«На данном этапе на основании имеющихся в нашем распоряжении показателей невозможно доказать российское вмешательство», — пишет на своей странице другой специалист по соцсетям Николя Вандербист.

Впрочем, эти исследования проводились на основании соцсети Twitter, которая способствует обострению споров в обществе на тему «жёлтых жилетов». Facebook в этом плане труднее поддаётся изучению, пишет BFM TV. Однако, как отметил бывший директор по безопасности Facebook, западные демократии слишком сильно опасаются манипуляций, и в итоге рискуют недооценить законные оппозиционные движения.