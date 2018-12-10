France 2: Протесты «жёлтых жилетов» дорого обойдутся Франции

Из-за погромов, устроенных во время протестных акций в Париже, пострадало большое количество мелких предпринимателей, передаёт France 2. Кроме того, ощутимый ущерб был нанесен инфраструктуре города. Выплаты страховок пострадавшим торговцам и расходы на восстановление обойдутся Парижу в миллионы евро.

Разбитые витрины, разграбленные магазины — в первую очередь, протесты дорого обойдутся владельцам магазинов. Этим утром сотрудники Торговой палаты обходят парижских предпринимателей, чтобы составить перечень поврежденного имущества.

Вчера погромщики разграбили магазин этого портного, забрав десятки костюмов.

СОТРУДНИК ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ: Они разбили первое стекло, второе стекло, а затем дверь. Посмотрите! Посмотрите, уносят рубашку!

Несколько тысяч евро убытков. Но кто возместит эти убытки? Прежде всего, у предпринимателей есть страховка. Большая их часть получит компенсацию при условии, что они подадут жалобу. Однако, возможность получения страховой выплаты в случае кражи зависит от выбранного вида страхования.

Этим утром министр экономики заявил, что государство поддержит предприятия, оказавшиеся в наиболее затруднительном положении.

БРЮНО ЛЕ МЭР, министр экономики и финансов Франции: Все готовы сделать то, что от них зависит. Эта ситуация касается, в первую очередь, государства, моего руководства. Есть обязательства предпринимателей по уплате взносов в фонды социального страхования, их налоговые обязательства, которые подлежат исполнению в конце года. Нам необходима возможность их отсрочить.

Разбит светофор за три тысячи евро, сорвана и сожжена решетка за двести евро. За ущерб в общественных местах платит не только государство, но и местная администрация и, соответственно, налогоплательщики. В Париже расходы составят несколько миллионов евро.

ЭММАНУЭЛЬ ГРЕГУАР, первый заместитель мэра Парижа: Нужно снова покупать все, что обеспечивает жизнедеятельность города и общественного пространства: дорожные знаки, скамейки, распределительные щиты.

Кроме того, повреждены автомобили, скутеры. Физические лица получат компенсацию только в тех случаях, которые покрывает договор страхования. Чтобы получить выплату в случае поджога необходимо было подписать специальное соглашение.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2018 года.