L’Obs: «Париж в огне» — протесты против Макрона порадовали «популистский интернационал»

Происходящие во Франции протесты «жёлтых жилетов» стали радостной новостью для «популистов» во всём мире, невзлюбивших Эммануэля Макрона за его либеральные и проевропейские взгляды, пишет Le Nouvel Observateur. Как отмечает издание, Дональд Трамп, Маттео Сальвини и ряд других политиков праворадикального толка открыто выразили свой энтузиазм по поводу субботних волнений.

«Они рады происходящему в Париже. Президент Франции превратился в козла отпущения для всех популистов, ставящих ему в упрёк его проевропейские и либеральные взгляды», — пишет обозреватель Le Nouvel Observateur Наташа Тату.

Хотя сами «жёлтые жилеты» не причисляют себя ни к одному политическому движению, политики не отвечают им взаимностью, отмечает автор статьи. Первым о своей причастности к протестному движению во Франции заявил Дональд Трамп, «решительно возомнивший себя верховным вождём протестующих».

Как напоминает журналист, в день протестов, «вероятно, находясь перед экраном телеканала Fox News», чьё освещение парижских волнений было «довольно специфическим», глава Белого дома написал два твита, в которых напомнил о своём отношении к парижскому договору по климату, а также заявил, что участники акции протеста скандировали: «Мы хотим Трампа».

«Париж в огне», — это полное энтузиазма заявление прозвучало из уст «скандального» бывшего советника Трампа Стива Беннона, преследующего отныне цель объединить всех европейских праворадикалов. По его словам, «жёлтые жилеты» — это ровно те же люди, которые выбрали Дональда Трампа и проголосовали за брексит», что говорит о мировом масштабе конфликта.

В Сербии один из депутатов даже надел жёлтый жилет на заседание парламента, чтобы выразить протест против удорожания топлива, упрекнув, к тому же, президента своей страны в дружбе с Макроном.

«Знающий толк в репрессиях» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также не преминул осудить чрезмерное полицейское насилие по отношению к протестующим.

В Италии своей радости от неприятностей во Франции не скрывал Маттео Сальвини, открыто выражающий свою неприязнь по отношению к Макрону. Он с удовлетворением отметил, что среди «жёлтых жилетов» имеются его сторонники, а также заявил: «Макрон больше не моя проблема, а проблема французов». «Президент Франции стал для него символов всех ненавистных ему ценностей», — поясняет обозреватель L’Obs.

Как отмечает автор, лучше всего мысли «популистского интернационала» на этот счёт сформулировал российский «скандально известный активист» Александр Дугин, придерживающийся «глубоко антилиберальных взглядов». «Макрон представляет Ротшильдов, Сороса, международную финансовую систему, левых либералов, глобализацию, ненависть к Франции и европейской идентичности, Бернара Анри-Леви, рост иммиграции, гей-браков, повышения цен, уничтожение среднего класса, глобальное и космополитичное правление. Если вы тоже поддерживаете это, не приезжайте в Париж, не участвуйте в протестах «жёлтых жилетов». Но если это не так, пожалуйста, присоединяйтесь к нам», — написал Дугин, по всей вероятности, находясь в Москве.