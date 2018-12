Libération: протесты в Париже дали Трампу и Эрдогану повод поиронизировать над французскими властями

В то время, когда во Франции проходила четвёртая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов», президенты Турции и США не упустили случая высказать собственное мнение по этой теме, пишет Libération.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «непропорциональную агрессию» французских властей по отношению к протестующим. «Беспорядок царит на улицах многих европейских столиц, начиная с Парижа. Телевидение и газеты переполнены изображениями горящих автомобилей, разграбленных магазинов, всё более агрессивных ответных действий полиции по отношению к демонстрантам», — отметил турецкий лидер. По его словам, Турция выступает против как «сцен хаоса, спровоцированного протестующими», так и «непропорциональной агрессии противоположной стороны».

Как отмечает газета, протесты во Франции широко освещались турецкими СМИ. В частности, без конца транслировались изображения школьников из города Мант-ла-Жоли в окресностях Парижа, которых полиция заставила встать на колени и убрать руки за голову. «Вы только посмотрите, что делают полицейские в тех странах, которые критикуют наших полицейских», — с усмешкой заметил президент Эрдоган, добавив, что Европа «потерпела неудачу в плане демократии, а также прав и свобод человека».

Что касается Дональда Трампа, он — «что неудивительно» — высказался по проблеме самым первым. Глава Белого дома использовал протест движения «жёлтых жилетов» как повод ещё раз раскритиковать Парижский договор по климату.

«Парижский договор не принёс Парижу большой пользы. Протесты и восстания по всей Франции», — написал Трамп в Twitter в субботу. «Люди не хотят платить огромные суммы денег, большая часть которых идёт странам третьего мира…чтобы, возможно, защитить окружающую среду», — отметил американский президент в одном из привычных для него утренних твитов. Он также заявил, впрочем, бездоказательно, что протестующие в Париже скандировали: «Мы хотим Трампа!»

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.