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Libération: протесты в Париже дали Трампу и Эрдогану повод поиронизировать над французскими властями

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президенты Турции и США не упустили случая высказать в субботу собственное отношение к проходящим во Франции протестам, сообщает Libération. Реджеп Тайип Эрдоган осудил непропорциональную агрессию со стороны сил правопорядка, отметив, что она происходит в стране, критикующей турецкую полицию. Дональд Трамп же увидел в происходящем повод ещё раз раскритиковать Парижский договор по климату.
Libération: протесты в Париже дали Трампу и Эрдогану повод поиронизировать над французскими властями
Global Look Press

В то время, когда во Франции проходила четвёртая по счёту акция протеста «жёлтых жилетов», президенты Турции и США не упустили случая высказать собственное мнение по этой теме, пишет Libération.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал «непропорциональную агрессию» французских властей по отношению к протестующим. «Беспорядок царит на улицах многих европейских столиц, начиная с Парижа. Телевидение и газеты переполнены изображениями горящих автомобилей, разграбленных магазинов, всё более агрессивных ответных действий полиции по отношению к демонстрантам», — отметил турецкий лидер.  По его словам, Турция выступает против как «сцен хаоса, спровоцированного протестующими», так и «непропорциональной агрессии противоположной стороны».

Как отмечает газета, протесты во Франции широко освещались турецкими СМИ. В частности, без конца транслировались изображения школьников из города Мант-ла-Жоли в окресностях Парижа, которых полиция заставила встать на колени и убрать руки за голову.  «Вы только посмотрите, что делают полицейские в тех странах, которые критикуют наших полицейских», — с усмешкой заметил президент Эрдоган, добавив, что Европа «потерпела неудачу в плане демократии, а также прав и свобод человека».

Что касается Дональда Трампа, он — «что неудивительно» — высказался по проблеме самым первым. Глава Белого дома использовал протест движения «жёлтых жилетов» как повод ещё раз раскритиковать Парижский договор по климату.

«Парижский договор  не принёс Парижу большой пользы. Протесты и восстания по всей Франции», — написал Трамп в Twitter в субботу. «Люди не хотят платить огромные суммы денег, большая часть которых идёт странам третьего мира…чтобы, возможно, защитить окружающую среду», — отметил американский президент в одном из привычных для него утренних твитов. Он также заявил, впрочем, бездоказательно, что протестующие в Париже скандировали: «Мы хотим Трампа!»

 

 

Как отмечает издание, Трамп уже не в первый раз высказывает собственное мнение о движении «жёлтых жилетов». Ранее на этой неделе он уже иронизировал над уступками Эммануэля Макрона по отношению к протестующим и выражал своё отношение к Парижскому договору.

 

 

 

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Libération Франция Европа
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