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Ouest-France: «жёлтые жилеты» идут в кибернаступление

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Конфликт между французскими властями и «жёлтыми жилетами» разворачивается не только на улицах, но и в киберпространстве, пишет Ouest-France. Эксперты в области кибербезопасности отмечают многочисленные DDoS-атаки против сайтов госструктур.
Ouest-France: «жёлтые жилеты» идут в кибернаступление
Flickr

По данным компании FireEye, занимающейся вопросами кибербезопасности и разведки в Европе, борьба «жёлтых жилетов» с французскими властями распространилась на киберпространство. Как сообщает Ouest-France, в последние дни онлайн-атакам подверглись сайты Министерства юстиции и Бюро по сбору отчислений в фонд социального обеспечения и помощи семье.

«Группы киберактивистов, или хактивистов, связанных с движением «жёлтых жилетов» спровоцировали сбои в работе большого числа сайтов госструктур, — констатирует стратег FireEye Дэвид Гроут. — 3 и 4 декабря мы видели одновременные атаки против как минимум пяти вэбсайтов госструктур». По его словам, речь идёт о так называемых DDoS-атаках.

Как отмечает FireEye, «жёлтые жилеты» — не первые, кто применил такую тактику в киберпространстве: это уже было в Турции, в Каталонии и на Украине. А вот знаменитая хакерская сеть Anonymous утверждает, что не участвует в подобных акциях.

«Кто же на самом деле стоит за этими кибератаками?» — задаётся вопросом французское издание. Эксперты отмечают, что установить это «почти невозможно». Технический уровень кибератак оценивается как средний. Проводить подобные операции могут не все, но нет оснований говорить о причастности целых государств или самых продвинутых хакеров, полагают эксперты.

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источник
Ouest-France Франция Европа
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жёлтые жилеты интернет кибератака протест Франция хакер
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