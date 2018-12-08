«На коленях перед бронетехникой»: протесты в Париже напомнили корреспонденту BFM TV Пекин 1989-го

Несмотря на то, что большинство собравшихся в центре Парижа продолжают мирно выражать свой протест, в некоторых районах обстановка накалилась, передаёт корреспондент BFM TV с места событий. Несколько часов назад в центр города была стянута бронетехника, а столкновения с полицией заканчиваются применением слезоточивого газа. Вид протестующих на коленях перед военными автомобилями даже напомнил журналисту о пекинских протестах 1989 года.
Вы видите сейчас прямое столкновение. Порой вспоминается — хотя условия и ситуация тогда, очевидно, были совсем другие — «Пекинская весна»* 20-летней ** давности, когда видишь этих людей на коленях перед бронетехникой. Но мы не в Китае, и сейчас явно не 1989 год.
Однако, как вы видите, на 13 часов 55 минут одно можно сказать точно: обстановка в центре Парижа накаляется. Те, кто до сих пор находятся на Елисейских полях, то есть полторы или две тысячи «жёлтых жилетов» продолжают мирную акцию протеста в окружении и под защитой полиции.
Тем не менее, несколько часов назад в центр Парижа была направлена бронетехника жандармерии. И вот, как вы видите, столкновение с силами правопорядка становится агрессивным и напряжённым, разумеется, с использованием водомётов — мы это только что увидели в прямом эфире — но также и с применением слезоточивого газа.
* Имеются в виду события на площади Тяньаньмэ́нь 1989 года, когда студенческий протест был продавлен китайскими властями с помощью танков — прим. ИноТВ
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