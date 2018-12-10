Euronews: Макрон пытается выдержать экзамен перед нацией на пути к новому общественному договору

Вечером в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации после очередной серии протестов, которые прокатились в выходные по всей стране. Размах протестного движения «жёлтых жилетов» вынудил правительство пойти на уступки, отмечает Euronews. И теперь общество ждёт от Макрона не только экономических решений, но и политических шагов, доказывающих, что он защищает интересы не только людей с высокими доходами.

Пока Франция приходит в себя после «четвёртого акта», как были названы субботние волнения в Париже и в других крупных городах, верховная власть страны готовится держать экзамен перед нацией. В понедельник в восемь вечера по центрально-европейскому времени президент страны обратится к французам.

На протяжении всех четырёх недель французский лидер молчал, лишь однажды сообщив, что менять свою фискальную политику «не будет». Но уже неделю спустя правительство, видя размах движения «жёлтых жилетов», вынуждено было пойти на удовлетворение требований протестующих.

ЖАН-ИВ ЛЕ ДРИАН, министр иностранных дел Франции: Президент должен говорить о новом общественном договоре, о том, как должно распределяться богатство страны в двадцать первом веке. «Социальное государство» — это именно государство двадцать первого века. Его роль и сущность не меняются.

Ещё в момент избирательной компании политические противники Макрона называли его «президентом богатых», имея в виду его карьеру инвестиционного банкир и круг общения. В понедельник вечером Макрон должен будет представить обществу гарантии, что он — президент всех французов, вне зависимости от их имущественного ценза.

От него общество ждёт не только экономических решений, но и политических шагов. Потому что именно от этих мер будет зависеть, радикализуется ли общественное движение «жёлтых жилетов» дальше — или общество сделает выбор в пользу единства.

ТЬЕРРИ ПОЛЬ ВАЛЕТТ, координатор «жёлтых жилетов» в Париже: Требуется принять такие меры, которые бы начали действовать немедленно, поскольку спираль насилия может затянуть нас в гражданское противостояние, а затем и в восстание. Пока это — лишь выражение недовольства, пока это ещё не бунт.

На десять утра у президента Эммануэля Макрона назначена встреча с представителями местных органов власти, профсоюзами и другими общественными лидерами. Выходить из кризиса французы будут вместе.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2018 года.