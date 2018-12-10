Le Parisien: кризис во Франции заставил Саркози подумать о возвращении в политику
Николя Саркози рассказал своим приближённым, что не исключает возможности вернуться в политику в случае серьёзного национального кризиса во Франции, пишет Le Parisien. Так, изданию стало известно, что несколько недель назад, ещё до протестов «жёлтых жилетов», бывший президент Франции рассказал одному из знакомых депутатов, что жена Карла Бруни-Саркози призывает его действовать мудро. «Но вы видели, какая ситуация? У меня не будет выбора, возможно, я буду обязан вернуться…»
Как отмечает издание, Николя Саркози давно не высказывался, последнее интервью он давал в конце октября. В том интервью он не выражал намерения вернуться. «Я с самого начала знал, что власть — это рамки, над которыми мы не властны. Я совершал ошибки, есть вещи, которые я сделал бы иначе, но у меня нет никакой горечи, никакого сожаления», — говорил Саркози.
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