Le Parisien: кризис во Франции заставил Саркози подумать о возвращении в политику

Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал одному из своих знакомых парламентариев, что в случае серьёзного политического кризиса он подумывает о возвращении в политику, пишет Le Parisien. При этом, как отмечает издание, ещё недавно он не выражал никакого желания снова занимать политический пост.

Николя Саркози рассказал своим приближённым, что не исключает возможности вернуться в политику в случае серьёзного национального кризиса во Франции, пишет Le Parisien. Так, изданию стало известно, что несколько недель назад, ещё до протестов «жёлтых жилетов», бывший президент Франции рассказал одному из знакомых депутатов, что жена Карла Бруни-Саркози призывает его действовать мудро. «Но вы видели, какая ситуация? У меня не будет выбора, возможно, я буду обязан вернуться…»



Как отмечает издание, Николя Саркози давно не высказывался, последнее интервью он давал в конце октября. В том интервью он не выражал намерения вернуться. «Я с самого начала знал, что власть — это рамки, над которыми мы не властны. Я совершал ошибки, есть вещи, которые я сделал бы иначе, но у меня нет никакой горечи, никакого сожаления», — говорил Саркози.

cast12: Он явно лучший за последние 30 лет.

Vraimo: Нет, нет, не теряйте память! Сегодня должен быть Меланшон или Ле Пен, и точка. Каждому свой шанс. Будет волна возмущения. Политика правых и левых — хватит! Настало время дать место другим. Даже если лучше не станет, мы посмотрим!

roger.guillem: А если ему стать премьер-министром Макрона?

Titiparisien: А его не посадили?

Wxyzza: Он вывел нас из тяжёлого кризиса 2008 года, он не держал пенсионеров за козлов отпущения, и на международном уровне он в качестве главы государства выглядит совсем иначе.

EXCALIBUR-2017: Он нахал, именно он развалил Ливию, и вот теперь у нас неконтролируемая иммиграция.